إيمي طلعت زكريا تنشر فيديو لوالدها من برامج المقالب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل

نشرت إيمي طلعت زكريا، مقطع فيديو لوالدها الراحل طلعت زكريا، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وكالعادة لاقى الفيديو تفاعل كبير من جمهوره ومتابعيها.


وجاء مقطع الفيديو للراحل طلعت زكريا، من احدى برامج المقالب الذي كان يقدمها، معلقه عليه: "قلت تضحكوا شوية علشان تدعوله بالرحمة".


يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة ذات 60 حلقة، وشارك في البطولة الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومدحت تيخا وهاجر الشرنوبي.



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