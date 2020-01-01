يوم التروية.. سبب التسمية وكل ما يجب على الحاج فعله في هذا اليوم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:34 ص
بوابة الفجر
يوم التروية، إليكم في السطور التالية سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم، بجانب ما يفعله الحجاج في يوم الثامن من ذي الحجة.

يوم التروية، سمي بهذا الاسم، لأن الحجاج كانوا يتزودون فيه من الماء ليأخذوه معهم من مكة إلى عرفات في يوم عرفة.

ويبدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر ذي الحجة أول مناسك الحج الفعلية وسمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الحجاج عندما يرتوون بالماء بمكة ينتلقون فيما بعد إلى منى لكي يفعلون التالي:
 
1- في وقت الضحى من يوم الثامن من ذي الحجة، ينوي الحجاج مناسك الحج، ويقولون "لبيك حجًا" وهو ما يسمى بالتلبية بالحج

2- وينطلقون إلى منى ويقومون بصلاة الظهر والعصر والمغرب ولعشاء والفجر - كل صلاة في وقتها- ، على أن تصلي الصلاة الرباعية منها ركعتين قصرا بلا جمع، ولا فرق بين الحجاج من أهل مكة وغيرهم فالجميع يقصر الصلاة.

3- ثم تبيت في منى هذه الليلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

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