يوم التروية.. سبب التسمية وكل ما يجب على الحاج فعله في هذا اليوم

يوم التروية، إليكم في السطور التالية سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم، بجانب ما يفعله الحجاج في يوم الثامن من ذي الحجة.





يوم التروية، سمي بهذا الاسم، لأن الحجاج كانوا يتزودون فيه من الماء ليأخذوه معهم من مكة إلى عرفات في يوم عرفة.



