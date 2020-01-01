شيرين: أنا ضد عمليات التجميل إلا في حالة واحدة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:17 ص
بوابة الفجر

عبرت الفنانة شيرين، عن رأيها في عمليات التجميل، قائلة إنها ضد  مثل هذا النوع من العمليات إلا إذا كانت للضرورة الملحة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "مش لازم شفايفى تكون مترين، لأن ربنا خلقنا فى أجمل صورة.

وكشفت شيرين، خلال اتصالها كذلك عن سبب ظهورها بفتسان على أحد الشواطي، قائلة: "حبيت أوصل رسالة بأن يستمتع المواطنون بالبحر بدون النزول إلى المياه".

وأضافت: "مش معقول نوفر لكل مواطن غطاس يراقبه لإنقاذه من الغرق".

يذكر أن شيرين ظهرت بفستان أزرق في أحدث جلسة تصوير جديدة لها، بفستان أزرق بأحد شواطئ الساحل الشمالي وهو ما أثار موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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