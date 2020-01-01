كارولين عزمي لـ"الفجر الفني": نجاح "ونحب تاني ليه" فاق توقعاتي .. وافقت على "قوت القلوب" لوجود المخرج مجدي أبو عميرة.. ولهذا السبب اعتذرت عن "الوجه الآخر"





* نجاح مسلسل "ونحب تاني ليه " فاق كل توقعاتي





* وافقت علي مسلسل" قوت القلوب" لوجود المخرج مجدي أبو عميرة





* الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" يختلف كثيراً عن الجزء الأول وستتغير أحداثه رأساً علي عقب





* عرض الأعمال الفنية علي المنصات الإلكترونية اتجاه عالمي لأنها تعد المستقبل القادم





* أُفضل الأعمال التي تعرض في "الأوت سيزون" لأنها تأخذ حقها بالمشاهدة





في رأيي الفن حالياً أصبح أكثر تلقائية عن ما كان قديما





* اعتذرت عن مسلسل الوجه الآخر لانشغالي بعمل فني آخر





* تجسيدي لشخصية هاجر في "أبو العروسة" من أقرب الأعمال الفنية لقلبي





* أتمني العمل مع " كريم عبدالعزيز، " أحمد عز"، " تامر حسني "،" هند صبري "





عشقت الفن منذ صغرها فكان الحياة بالنسبة لها وركزت جهودها لتصل لحلمها حتى اخترقت الصفوف وعرفت كيف تسير علي أسس ثابتة فلم يعد اسمها مرادفا للنجاح وحسب بل بات يلاحقها لتعيد ضبط مقاييسها وفق معاييرها السليمة فأصبحت ماركة مسجلة للمهمات الصعبة ولاحتراف مهنة اختراق القلوب وتربعت علي عرشها، حديثنا عن النجمة المبدعة كارولين عزمي.





والتقى" الفجر الفني" بالنجمة الشابة كارولين عزمي للتحدث معها عن تجربتها بمسلسل " ونحب تاني ليه" ، وعن كواليس العمل مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ومسلسل " عمر ودياب "، وتفاصيل شخصيتها بمسلسل" الحرامي "، ومشاركتها في مسلسل" قوت القلوب"، ورأيها بعرض بعض الأعمال الفنية علي المنصات الإلكترونية، والأعمال الفنية التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة وغيرها من الأمور.





وإلي نص الحوار





بداية نهنئك على مسلسل "ونحب تاني ليه".. حدثينا عن سبب مشاركتك فيه ؟

من الأسباب الرئيسية التي دفعتني للموافقة علي المسلسل هو أن الدور مختلف وجديد مقارنة بجميع أدواري السابقة، فأنا دائماً أدواري مقتصرة علي البنت الكيوت البريئة الطيبة، ولم أتردد لحظة في الموافقة علي الدور لأنني رأيت أن الدور جديد وفي نفس الوقت يوصل رساله مهمة للجمهور وهي أن الشر لا ينتصر أبداً.





كيف كانت تجربتك في لسلسل " ونحب تاني ليه " ؟

كان تجربة رائعة وفريدة من نوعها وسعيدة بمشاركتي في مسلسل" ونحب تاني ليه " فهو من ضمن المسلسلات التي حققت صدي في دراما رمضان 2020 ، ويعد من أجمل المسلسلات التي شاركت بها كما أن الكواليس كانت جميلة وسعيدة أنني كنت ضمن فريق هذا العمل، واستمتعت جدا بالعمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز فهي المكسب الحقيقي من المسلسل .





هل يوجد تشابه بين شخصية "هدير" في "ونحب تاني ليه" وشخصيه كارولين عزمي؟

شخصية هدير تشبهني كثيراً من حيث الشكل لذلك لم أغير شكلي في الدور، وكانت معظم مشاهدي مع الفنانة سمر مرسي والفنان شريف منير اللذان لم يبخلوا في تعاونهم معي للظهور بأفضل شكل.





هل توقعتي النجاح الساحق الذي حققه مسلسل "ونحب تاني ليه " ؟

بالفعل توقعت نجاح المسلسل لتوافر ووجود مقومات العمل الناجح وهي أن السيناريو مكتوب بشكل جيد ووجود مخرج وفريق عمل متميز ، فمنذ عرض المسلسل حقق صدي ونجاح كبير لدي الجمهور ولكن هذا النجاح فاق كل توقعاتي.





حدثينا عن تجربتك بمسلسل" عمر ودياب".. وكيف جاء ترشيحك له؟

تم ترشيحي لمسلسل عمر ودياب عن طريق النجم مصطفي خاطر ومنذ قراءتي للشخصية أعجبتني كثيراً فوافقت عليها، وتجربتي بالمسلسل كانت رائعة ومختلفة وجديدة واستفدت منها الكثير وتعاونت مع فنانين أكن لهم الكثير من الحب والتقدير، واستمتعت بالعمل مع كل فريق العمل فالحالة العامة كانت مليئة بالضحك والهزار.





هل تابعتي ردود الأفعال علي مسلسل "عمرو ودياب " ؟

بالطبع، أتابع ردود أفعال الجمهور على أي عمل شاركت فيه، ويعنيني معرفة ردود افعالهم وهل أسعدهم العمل أم لا، والحمدلله ردود الأفعال كانت إيجابية ، والمسلسل حاز اهتمام وإعجاب الجمهور ومن أبرز التعليقات التي تلقيتها علي المسلسل هي إعجاب الجمهور بكابل" مايا ودياب ".





بعد تجربتك في مسلسل "عمر ودياب" هل الكوميديا أصعب من الدراما؟

بالطبع الكوميديا أصعب كثيراً لأن هناك فرق كبير بين خفة الظل والكوميديا اللايت، فكنت خائفة من عدم تقبل الجمهور لشخصيتي في دور كوميدي لكن حدث العكس ونجحت بتجسيد الشخصية بالشكل الذي لاق استحسان الجمهور.





ما سبب مشاركتك في مسلسل "قوت القلوب".. وهل انتهيتم من تصوير الجزء الثاني؟

قوت القلوب من المسلسلات التي أحبها جداً ووافقت عليه قبل قراءتي للورق لوجود المخرج مجدي أبو عميرة لأنني كنت أتمني العمل معه في يوم من الأيام إلي أن أُتيحت لي الفرصة، وتم تصوير حوالي 70% من الجزء الثاني.





هل الجزء الثاني من " قوت القلوب" يشبه كثيراً الجزء الأول؟

أحداث الجزء الثاني تختلف تماما عن الجزء الأول، ومن وجهة نظري الشخصية الجزء الثاني أقوي من الجزء الأول وسيحدث تطور كبير في شخصية جنة وسيوجد نقطة تحول والمسلسل بأكمله ستتغير أحداثه رأساً علي عقب وستدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.





كيف كان انطباعك عن شخصية جنة بمسلسل "قوت القلوب" ؟

عندما قرأت الشخصية تعاطفت معها جداً، شعرت بأنني أريد تجسيدها لأن دائماً هناك الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون للظلم بسبب العائلة.





ما سبب اعتذارك عن مسلسل" الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري؟

اعتذرت عن مسلسل الوجه الآخر لانشغالي بتصوير مسلسل آخر وكان التصوير المسلسلين في آن واحد ، فالأولوية دائماً تكون للعمل التي بدأتي تصويره، ولسوء الحظ اعتذرت عن الدور بالرغم من انه كان دور جيد وندمت عليه بعد ذلك.





ما هي أكثر شخصية حققت صدى أكبر خلال الموسم الرمضاني هدير بمسلسل "ونحب تاني ليه" أم مايا بمسلسل " عمر ودياب"؟

الشخصيتين مختلفتين عن بعضهم تماما، فأنا بذلت كل جهدي في الشخصيتين لكي يظهروا بصورة أفضل والحمد لله حققوا النجاح ونالوا إعجاب الجمهور.





حدثينا عن شخصيتك بمسلسل "الحرامي" ؟

أجسد دور بنت مغلوبة على أمرها وهي نجلة النجم بيومي فؤاد والنجمة رانيا يوسف، والمسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية وتدور أحداثه في إطار عائلي كوميدي ، والمخرج محمد سلامة هو من قام بترشيحي للعمل كما أنني أتمتع بعلاقة صداقه قوية مع محمد سلامة وهذا ما جعلني أوافق علي المسلسل دون تردد.





ما رأيك في عرض الأعمال الفنية علي المنصات الإلكترونية .. هل يؤثر ذلك من نجاحها؟

اتجاه عالمي وجيد جداً لأن معظم الجمهور أصبح مهتم بالتكنولوجيا وقليلا ما نجد أحد يتابع التلفزيون، وأري أن هذه المنصات الإلكترونية تحقق نجاحًا كبيراً لأنها هي التكنولوجيا وتعد الأكثر انتشاراً في الوقت الحالي وخصوصاً بين الشباب، لذلك هذه المنصات هي المستقبل القادم.





من من المخرجين والفنانين التي تتمني العمل معهم؟

أتمني العمل مع المخرج مروان حامد، كما أرغب في التعاون مع نخبة من النجوم من ضمنهم " كريم عبدالعزيز، أحمد عز، تامر حسني، هند صبري ".





برأيك ما الذي يميز الفن قديما عن حاليا ؟

من وجهة نظري التمثيل حاليًا أصبح أكثر تلقائية لكن قديما كانوا يلتزمون بالكلام المكتوب كما هو.





ماذا عن جديدك في السينما؟

السينما حياة وتحيا وتعيش للآبد، ولكن لم تأتي الفرصة حتي الآن، لأن الأدوار التي تعرض عليا لا تناسبني، فمثلما وضعت خطوات جيدة في الدراما أريد وضع خطوات جيدة بالسينما أيضاً، ولا يوجد لدي مشروع سينمائي في الوقت الحالي لأنني أطلعت علي أكثر من عمل لكن للأسف اعتذرت.





ما هي الأعمال الأقرب لقلبك؟

تجسيدي لشخصية "هاجر" في مسلسل "أبو العروسة" فهي تشبه شخصيتي الحقيقية.





ماذا تفضلي العمل داخل الموسم الرمضاني أم في الأوت سيزون؟

الموسمين جيدين وكل موسم له مميزاته، لكنني أفضل الأوت سيزون لأنه يبتعد عن زحمة المسلسلات ويأخذ حقه بشكل كبير في المشاهدة عن السباق الرمضاني لأن الجمهور يتابعه طوال العام ويقلل المسلسلات في رمضان وبالتالي يعطي فرصة للجمهور يشاهد كل الأعمال المعروضة خلال رمضان.





كيف اكتشفتي موهبتك بالتمثيل؟

اكتشفت موهبتي في التمثيل منذ صغري فكنت دائماً ما أمثل أمام المرآة بعض المشاهد من المسلسلات وأفعل بعض المقالب كما أنني كنت أعشق تقليد الممثلين كثيراً، فلم يخطر ببالي يوماً أن أكون ممثلة لكن كنت أمثل منذ الصغر حباً للمهنة.





ما الأعمال الفنية التي تستعدي لطرحها الفترة المقبلة؟

أشارك في مسلسل يحمل اسم "الحرامي" ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة علي منصات شاهد الإلكترونية كما أنني أقوم بتصوير مشاهدي في الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب".



