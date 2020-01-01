هل ينتقل للزمالك؟.. صالح جمعة يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من مباراة الجونة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:01 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

يبدو أن مسلسل صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، والسويسري رينيه فايلر لم يسدل الستار عليه بعد، خاصة بعدما رفض المدرب إشراك اللاعب في ودية الجونة بالأمس.

 

وكان الأهلي قد تغلب على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس وديا استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

 

وقام صالح جمعة بإثارة القلق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد نشرة لصورة له تعبر عن غضبة عن وضعة داخل النادي الأهلي.

 

وقام “جمعة” بنشر صورة جديدة عبر الاستوري الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” :” وظهر صالح غاضبا للغاية في الصور وعلق عليها قائلا "المزاج الحالي".

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