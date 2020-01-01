نجوى مصطفى: صالح جمعة من أحسن 3 لاعبين في مصر لكن بشرط "فيديو"

قالت الكاتبة الصحفية نجوى مصطفى، أن صالح جمعة لاعب خط وسط النادي الأهلي، من أهم لاعبي مصر ويمكنه أن يصبح من أهم 3 لاعبين في الأهلي ومنتخب مصر.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية في برنامج القاهرة اليوم المذاع على قناة أوربت الفضائية، أن صالح جمعة موهبة نادرة ولكن ينقصه الالتزام خارج الملعب والالتزام بتعليمات المدير الفني للفريق.

وأشارت إلى أن المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر وإدارة النادي الأهلي أعطت "جمعة" فرصة أخيرة شريطة الالتزام من اللاعب، خاصة أنه لم يحصل على أي عروض لبيعه أو إعارته خلال فترة تجميده.