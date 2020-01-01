وفد مخابراتي من تركيا يزور قاعدة الوطية الليبية

كشفت قناة العربية، في خبر عاجل، بأن وفدًا من المخابرات التركية زار قاعدة الوطية الليبية لساعات ثم غادر لأنقرة.





قضية ليبيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثوابت الموقف المصري في ملف ليبيا، ودعم الموقف الحالي، وتقويض التدخلات الخارجية ويجب استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ولا يجب السماح بتحول ليبيا إلى قاعدة إرهاب تهدد أمن المنطقة وأمن القارة الأفريقية.





أوضح وزير الخارجية السعودي، أنه يوجد تطابق في موقف بلاده مع التسوية المصرية للنزاعات بالمنطقة، مضيفا أنه يوجد تلاحم الأمن القومي المشترك لكلا البلدين، وتبقى مصر دائمًا الشريك المحوري للمملكة بالمنطقة، وابعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية.





أكد الوزير السعودي، وجود توافق بين مصر والسعودية في الملفات والقضايا في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار، مشدد على دعم المملكة الكامل لإعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا، وأهمية حل القضية ليبية من خلال المشاورات السياسية ووقف إطلاق النار واحترام مقومات الأمن المصري.





محاربة الإرهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ثوابت الموقف المصري تجاه المنطقة العربية بالإضافة إلى السعي نحو تثبيت الموقف الحالي وخفض التدخلات الخارجية في ليبيا ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية.





شدد السيسي، على موقف مصر من محاربة العنف والجماعات الإرهابية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، كما حذر الرئيس من تحول ليبيا إلى قاعدة إرهاب تهدد الأمن الإقليمي والأفريقية.



