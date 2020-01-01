شرط مثير يسمح لـ فايلر بالرحيل عن الأهلي مجانا

كشفت تقارير صحفية، مفاجأة مدوية، بشأن عقد المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي، مع القلعة الحمراء.

وجدد فايلر عقده مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بعد شد وجذب كبير من الطرفين، حيث مارست أسرة فايلر بعض الضغوطات عليه، من أجل العودة للعمل في أوروبا، والاكتفاء بالفترة التي قضاها في مصر.

ووفقاً للتقارير، فإن فايلر يمكنه فسخ العقد مع النادي الأهلي دون قيد أو شرط، إذا تمكن فايلر من تحقيق بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت، أن الأهلي وضع شرطاً جرائياً كبيراً في عقده، إلا أنه وضع بنداً آخر، يسمج لأحد الطرفين بفسخ العقد من طرف واحد، إذا تمكن فايلر من تحقيق اللقبين، وذلك في خلال 15 يوماً من آخر لقاء في الدوري أو دوري أبطال.

وأضاف، أنه في حال انقضاء مهلة الـ15 يوماً، فإن الشرط يعتبر لاغياً، ومن ثم لا يحق له الرحيل إلا من خلال تسديد الشرط الجزائي.

ويبدو الأهلي في طريقه لحسم لقب الدوري الممتاز، إلا أن الفريق ما زال متواجداً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.