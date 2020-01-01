"الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية": بدأنا تلقي طلبات من دول الخليج

قال المهندس سعيد حماد، المدير التنفيذي للشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، إن الإنتاج اليومي من مصانع الروبيكي للغزل والنسيج ستكون كبيرة جدا وبأعلى جودة.





وأضاف "حماد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك تعاونا مع كبرى الشركات العالمية للحصول على أحدث تكنولوجيا في مجال الغزل والنسيج.





وتابع المدير التنفيذي للشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، أن معايير اختيار العمال الخبر والعمل الطويل في هذا المجال وأن لا يكون الشخص المتقدم للوظيفة مدخن، متابعا أن يجب على الجميع أن يعملوا ويجتهد للوصول لأعلى إنتاجية.





وأشار إلى أن سعة مصنع الغزل والنسيج تقاس بعدد المراجل، كاشفا أنه بدأ يأتي لهم طلبيات من دول الخليج.





هذا، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي، حيث تأتى الافتتاحات استكمالًا للخطوات الإصلاحية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطن، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مجال الصناعة المصرية، والتي كانت انتصارًا لها وإعادة لريادة مصر في مجال الصناعات الوطنية، هذا بالإضافة إلى العمل على الإسراع في فتح ملف الصناعة المصرية وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات الصناعة، خاصة أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.





ونعرض أبرز المعلومات عن المدينة الصناعية بالروبيكي في السطور التالية:

- الاهتمام بالبنية التحتية والطرق الاستراتيجية تتبناها الدولة منذ خمس سنوات، وكانت سببا في إحداث طفرة اقتصادية، وثورة تنموية أخذت مصر للعالمية وفتحت أسواق الاستثمار، حيث كانت الحالة التى وصلت إليها الطرق خلال العقود الماضية سببا رئيسيا في خسارة ملايين الجنيهات والأرواح على حد سواء، ولكن اليوم ترى عينك في كل محافظات مصر طرقا حيوية تربط بين المدن والمحافظات على رأسها الطريق الإقليمي وبنها الدولي والروبيكى.



