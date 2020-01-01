فرمان ناري من برشلونة ضد المتمرد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

غاب لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو عن استئناف تدريبات فريقه برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، وأشار مصدر في النادي الكاتالوني إلى أن الأخير يدرس اتخاذ إجراءات بحقه.

 

وقال المصدر من دون أن يدلي بمعلومات إضافية: "لم ينضم اللاعب إلى التشكيلة كما كان متوقعاً، ونحن ندرس الإجراءات التي يمكن أن نتخذها".

 

وبحسب الصحف الإسبانية، فإن آرثر لا يزال في البرازيل ويرفض العودة إلى صفوف فريقه، إذ لم يلعب أي دقيقة منذ إعلان انتقاله رسمياً إلى يوفنتوس الإيطالي، في صفقة ستشهد انتقال صانع الألعاب البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي في الاتجاه المعاكس في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

 

وكان الناديان اتفقا على بقاء اللاعبين في صفوف فريقيهما حتى نهاية المسابقات الرسمية لموسم 2019-2020 الذي تأذى بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الصادرة في برشلونة أن "آرثر قال إنه لا نية لديه للعودة وطالب بفسخ عقده مع نادي بلاوغرانا".

 

يبدو أن برشلونة ليس في وارد قبول طلب اللاعب وقد فتح إجراء تأديبياً بحقه.

 

وعاود لاعبو برشلونة تدريباتهم الثلاثاء، بعد فترة توقف قصيرة على إثر انتهاء الدوري المحلي في 19 يوليو (تموز) الذي شهد تتويج ريال مدريد بطلاً.

 

ويستعد برشلونة لخوض مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي ضد نابولي الإيطالي على ملعب كامب نو علماً أن مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورة برشلونة الفجر ارثر ميلو أخبار برشلونة

أخبار تهمك

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 8 ساعات

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 8 ساعات

هدف الأهلي والزمالك.. تطورات جديدة بشأن رحيل باهر المحمدى عن الإسماعيلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري من برشلونة ضد المتمرد

منذ ساعة و 22 دقيقة

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رقم خرافي.. الأهلي يتمسك بضم رمضان صبحي نهائيًا ويُقدم عرضه النهائي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعليق ناري من ريال مدريد ضد برشلونة بعد الفوز على أتلتيكو (صورة)

مارادونا: ميسي المتمرد صار يشبهني كثيرًا

عاجل.. فرمان ناري من برشلونة بشأن سواريز

جدول مباريات برشلونة وريال مدريد قبل موعد الكلاسيكو

فرمان ناري.. ميسي يصفع ريال مدريد في الصفقة المنتظرة

أخبار برشلونة اليوم| بارتوميو يتسبب في رحيل ميسي وعودة نيمار ومفاجأة جديدة بشأن رحيل القائد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

09:43 م

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

09:07 م

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

09:01 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»