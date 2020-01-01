وزير الزراعة: العالم يعرف قيمة وجودة القطن المصري (فيديو)

كشف السيد القصير وزير الزراعة، عن اتفاق مع وزارة الري على مليون فدان كبداية لتطبيق منهج الري الحديث، مشيرا إلى أن هذه الطريقة مهمة في توفير المياه وتعظيم الاستفادة منها.





وأضاف "القصير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء: "الناس برة عارفة قيمة القطن المصري والرئيس السيسي تبنى استراتيجية الصناعة النسيجية بأحدث الماكينات التي تنتج الخيوط الرفيعة".





وأشار وزير الزراعة، إلى أن العالم يعرف قيمة وجودة القطن المصري، لافتا إلى أن القيمة المضافة للقطن المصري سترتفع بعد تحويلها خيوط غزل وتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القطن.





وقال السيد قصير وزير الزراعة، إن الدولة في الفترة الأخيرة تعمل علي ايجاد مصادر للمياة من مصادر متعددة، مضيفا أن الدول تهدف الوصول لبدائل في مجال المياه.





وأضاف أن هذا التوجه ليس للظروف الحالية فقط، لكن للزيادة السكانية والتوسع في الرقعة الزراعية، لافتا إلى انه كلها أسباب كفيلة العمل على إيجاده مصادر جديدة للمياه، مؤكدا أنه يجب علينا اتباع أساليب حديثة في المياه والدولة المصرية تبحث عن إيجاد مصادر متنوعة للمياه، مستدركا أنه لابد من استخدام الري الحديث في الزراعة.





وأوضح السيد قصير وزير الزراعة، أن أسلوب الري بالغمر انتهى ولابد من اتباع أساليب الري الحديثة، مشيرا إلى أن في المرحلة المقبلة نتوسع في الري بالليزر.





وأكمل أنه في العام المقبل سنقلل من زراعة الأرز والموز لانهما من الزراعات التي تحتاج مياه كثيرة وشرهه في استخدام المياه.





وقال وزير الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عدة رسائل في افتتاحات اليوم بمدينة الروبيكي، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه رسالة للشعب أن النجاح والتقدم بالعمل.





وأضاف قصير أن الرئيس السيسي وجه رسالة للمسئولين بضرورة التواجد مع العاملين وحل مشاكلهم ووجه إلى ضرورة إتباع الأساليب العلمية في الإدارة .



