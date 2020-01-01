وزير الزراعة: العالم يعرف قيمة وجودة القطن المصري (فيديو)

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:36 ص
السيد القصير
السيد القصير
أمنية فوزي
كشف السيد القصير وزير الزراعة، عن اتفاق مع وزارة الري على مليون فدان كبداية لتطبيق منهج الري الحديث، مشيرا إلى أن هذه الطريقة مهمة في توفير المياه وتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف "القصير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء: "الناس برة عارفة قيمة القطن المصري والرئيس السيسي تبنى استراتيجية الصناعة النسيجية بأحدث الماكينات التي تنتج الخيوط الرفيعة".

وأشار وزير الزراعة، إلى أن العالم يعرف قيمة وجودة القطن المصري، لافتا إلى أن القيمة المضافة للقطن المصري سترتفع بعد تحويلها خيوط غزل وتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القطن.

وقال السيد قصير وزير الزراعة، إن الدولة في الفترة الأخيرة تعمل علي ايجاد مصادر للمياة من مصادر متعددة، مضيفا أن الدول تهدف الوصول لبدائل في مجال المياه.

وأضاف أن هذا التوجه ليس للظروف الحالية فقط، لكن للزيادة السكانية والتوسع في الرقعة الزراعية، لافتا إلى انه كلها أسباب كفيلة العمل على إيجاده مصادر جديدة للمياه، مؤكدا أنه يجب علينا اتباع أساليب حديثة في المياه والدولة المصرية تبحث عن إيجاد مصادر متنوعة للمياه، مستدركا أنه لابد من استخدام الري الحديث في الزراعة. 

وأوضح السيد قصير وزير الزراعة، أن أسلوب الري بالغمر انتهى ولابد من اتباع أساليب الري الحديثة، مشيرا إلى أن في المرحلة المقبلة نتوسع في الري بالليزر.

وأكمل أنه في العام المقبل سنقلل من زراعة الأرز والموز لانهما من الزراعات التي تحتاج مياه كثيرة وشرهه في استخدام المياه.

وقال وزير الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عدة رسائل في افتتاحات اليوم بمدينة الروبيكي، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه رسالة للشعب أن النجاح والتقدم بالعمل.

وأضاف قصير أن الرئيس السيسي وجه رسالة للمسئولين بضرورة التواجد مع العاملين وحل مشاكلهم ووجه إلى ضرورة إتباع الأساليب العلمية في الإدارة.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الرئيس السيسي أشار إلى أن العمل المؤسسي دولة، وعلينا العمل الجماعي وهو أفضل الطرق للنجاح المبهر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة مدينه الروبيكي بوابة الفجر الفجر الزراعة

أخبار تهمك

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد فشل صفقة موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لضم مهاجم متميز

منذ أقل من ساعتين

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 12 ساعة

حرب شرسة بين الأهلي والزمالك على ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

رقم خرافي.. الأهلي يتمسك بضم رمضان صبحي نهائيًا ويُقدم عرضه النهائي

منذ 38 دقيقة

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول في تمويل مشروعات الري الحديث

"الزراعة": الفلاح المصري مهتم بتطوير آليات الري

البحث عن البديل.. خطة الحكومة لتحويل الري بالغمر إلى النظام الحديث

وزيرا الزراعة والري يبحثان تطوير النظم الزراعية الحديثة وتنمية سيناء

عبدالعاطي والقصير يبحثا آلية تحديث منظومة الري والتحول لتطبيق طرق الري الحديث في الزراعة

في عهد السيسي.. افتتاح مشروعات قومية وتاريخية بكافة القطاعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

09:43 م

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

09:07 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

11:18 م

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»