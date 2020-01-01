حرب شرسة بين الأهلي والزمالك على ضم نجم بيراميدز

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي كل من الأهلي والزمالك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

 

وكشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن وجود اهتمام من الأهلي والزمالك، للتعاقد مع رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال النحاس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "بالطبع أى نادي يريد ظهير أيمن يجب أن يفكر فى التعاقد مع رجب بكار لأنه لاعب كبير ويملك خبرات عديدة للغاية ويلعب فى نادي من الأندية الأربعة الكبار".

 

وأضاف: "الحديث عن انتقال رجب بكار للزمالك سابق لأوانه بسبب عدم انتهاء الموسم الجاري، ومن الممكن أن يحدث الكثير خلال الفترة المقبلة".

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