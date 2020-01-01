رئيس جامعة إنجليزية: السيسي يدعم تطوير التعليم بقوة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:39 ص
أميمة حاتم مع وزير التعليم العالي
أميمة حاتم مع وزير التعليم العالي
شيماء حسن
قالت أميمة حاتم، الرئيس الشرفي لجامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية في العاصمة الإدارية الجديدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم بقوة تطوير التعليم في مصر، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم من أهم أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت "حاتم"، في لقائها عبر سكايب ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" أن السفارة البريطانية تشجع الاستثمار الإنجليزي في مجال التعليم في مصر، موضحة أن جامعة الصيدلة الاكلينيكية أول جامعة في مصر والوطن العربي تدرج هذا التخصص.

وتابعت: أتوقع أن يكون الفصل الدراسي القادم مزيجا بين التعليم الالكتروني والتواجد داخل الحرم الجامعي، وهناك بروتوكولات تعاون مع شركات الأدوية الكبرى لتدريب الطلبة منذ السنة الأولى لدراستهم"، لافتة إلى أن أسعار مصروفات الجامعة منخفضة مقارنة بأسعارها في إنجلترا، مستطردة: "الأسعار واحد على عشرة من أسعار الجامعة في إنجلترا، والإقبال ممتاز حتى قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة".

من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات عبر الفيديو كونفرانس، تضمن مناقشة أجندة العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع التربية والتعليم، لافتَا إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ 17 أكتوبر المقبل، وينتهي الفصل الدراسي الأول في 6 فبراير لمدة أسبوعين على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني منتصف يوليو 2021.

وقال وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الوزارة حققت نجاحا كبيرا فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، والامتحانات تسير بشكل مرضي جدًا.

وعن عملية التنسيق، قال إنه تم اعتماد عملية التنسيق وامتحان القدرات لتبدأ في 8 أغسطس وتنتهي يوم 20 من نفس الشهر، وخاصة بالنسبة للطلاب المتقدمين للتربية الرياضية والإعلام وغيرهما من الكليات ثم يبدأ تنسيق المرحلة الأولي. 

بروتوكول تعاون بين التعليم العالي و"الاتصالات"
وفي سياق منفصل، وقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون بين وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات بشـأن تنفيـذ مشـروع منظومـة الاختبارات المميكنـة وتطبيقـات الجامعـات الذكيـة وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية بوزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول 5 سنوات، بتكلفة إجمالية 4 مليارات 722 مليون جنيه، ويشتمل نطاق أعماله عدد 11 مشروعًا، حيث سيتم التعاون بين الوزارتين في إتاحة تطبيقات الجامعات الذكية؛ وتطبيق نظام إدارة التعليم " LMS "؛ وتنفيذ مبادرة المحتوى التعليمي الإبداعي، وتطبيق نظم المتابعة للمشروعات القومية، وإتاحة تطبيقات ربط الحضانات وأسرة الرعاية المركزية وبنوك الدم بالمستشفيات الجامعية.

كما ينص البروتوكول على التعاون في المجتمعات التكنولوجية، وإنشاء معامل متخصصة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء بالجامعات، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات بقطاعي التعليم والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن البروتوكول الذي تم توقيعه يعد ترجمة لتوجهات الحكومة تجاه التحول الرقمي، ويأتي تماشيًا مع استراتيجية الوزارة التي ترتكز على تنفيذ مشروعات تطوير قدرات التحول الرقمي.

كما يعكس اهتمام الوزارة بتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للوزارة، وميكنة الخدمات، وإنشاء معامل متخصصة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء بالجامعات.

وشدد الدكتور عبد الغفار على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والضوابط الخاصة بحضور الطلاب للمعامل التكنولوجية، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.

كما أكد الوزير ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب والمتمثلة في رفع المقررات، وإجراء الاختبارات الشهرية إلكترونيا.

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