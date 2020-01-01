مبروك عطية يوجه رسالة للسيسي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:14 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
شيماء حسن
أشاد الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، بأنه المسئول أمام الله في الحفاظ على هذه الدولة.

واستشهد "عطية" في لقائه عبر "سكايب"، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" بما قاله الرئيس السيسي: "دي قضيتي اللي هقف بيها أمام ربنا، أدفع تمنها كامل وأخد تمنها منه إذا كان ليها تمن.. وعسى أن يقبلنا"، قائلًا "ربنا هيجازيك عنا كل خير".

دعاء يوم عرفة
ومن ناحية أخرى كشف عن دعاء يوم عرفة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير.

وقال "عطية"، أن صيام يوم عرفة سنة للقادر عليه من غير الحجيج"، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب إلى الله أن يغفر صيام عرفة سنة مضت وأخرى قادمة.

وفي سياق منفصل نعى مبروك الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة، قائلًا "نحتسب ثواب طبيب الغلابة عند الله أكبر من أن تلخصه كلمات".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بتشغيل 39 قطارا قبل عيد الأضحى حتى يستفاد المواطنين، ليرد وزر النقل كامل الوزير: "هيشكروا سيادتك يا فندم.. منتظرين الهدية".

ومن ناحيته، رد السيسي، خلال افتتاح مجمع صناعة الغزل والنسيج المتطور بالمدينة الصناعية بالروبيكي، اليوم الثلاثاء، "لا أنا اللي بشكرهم.. دي مش هدية كله بالحساب يا حببي"، مضيفا: "شوفتوا الهدايا عملت إيه في مصر، أنا رجل جاد، كله حاجة بالحساب مظبوط، وإلا القطاع هيرجع تاني عبارة عن خردة، وقطاع غير اقتصادي، وخسارة على البلد".

وأضاف، أن "الناس تكون عارفة التكلفة.. غنت بتوصل المسافة دي 15 جنيها بالميكروباص، أنا بوفرها ليك بـ 5 جنيه، متستكترش الخمسة جنيه عليا"، منوها بأن هناك من يردد أن الرئيس يجب ألا يتصدى لمثل هذه الأحاديث حتى لا يتأثر سياسيا وشعبيا".

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