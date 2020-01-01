مبروك عطية يكشف عن دعاء يوم عرفة

كشف الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، عن دعاء يوم عرفة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير.





وقال "عطية"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" أن صيام يوم عرفة سنة للقادر عليه من غير الحجيج.





وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب إلى الله أن يغفر صيام عرفة سنة مضت وأخرى قادمة.



