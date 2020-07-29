التموين تكشف مفاجأة جديدة عن أزمة نادي القرن

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تحدث الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن الأزمة القائمة بين الأهلي والزمالك بشأن الحصول على علامة تجارية باسم نادي القرن.



وتابع خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن ناديا الأهلي والزمالك سجلا العديد من العلامات التجارية للحفاظ على هوية المنتج الخاص بهما، مؤكدا أن الأهلي سجل اكثر من 100 علامة تجارية.



وأردف أن نادي الزمالك قدم طلب لتسجيل علامة تجارية باسم نادي القرن، مؤكدا أن الإجراءات تستغرق حتى خروجها من 6 أشهر حتى عام، لأن هناك 500 ألف علامة تجارية مسجلة ويتم النظر فيها حتى لا تكون العلامة الجديدة متناقضة أو مشابهة مع علامة قديمة.



واستطرد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن من ضمن الإجراءات التي يتم النظر فيها، هل لدى الجهة المقدمة ما يثبت امتلاكه للمنتج وهل تتشابه مع علامات أخرى أم لا.



وأكد أن قبول طلب الزمالك للحصول على لقب نادي القرن لا يعني منحه العلامة أو اللقب، مشيرا إلى أن الأهلي تقدم بطلب مشابه منذ سنوات وطلبه كان مدعمًا بالوثائق.



وأكد أنه يجرى في الفترة الحالية التدقيق في البيانات، لافتا إلى أن أولوية تسجيل العلامات التجارية تكون بأسبقية التقديم ومدى تدعيم الطلب بالوثائق.



ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حروبا على الهويات والعلامات التجارية، مؤكدا أن هناك 4.5 مليون شركة مسجلة على قواعد بيانات السجل التجاري.



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يبحث الكثيرون عن رابط التسجيل في مبادرة “ميغلاش عليك” والتي أطلق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل أن يستفيد أكبر قدر ممكن من المواطنين من الخصومات التي تم فرضها على العديد من السلع التابعة لوزارة التموين في مختلف أنحاء الجمهورية.





مبادرة ميغلاش عليك على بطاقات التموين 2020



قبل الخوض في تفاصيل أكثر حول رابط التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك، دعنا في بداية الأمر نوضح ما هي مبادرة “ميغلاش عليك” وما هو الهدف من وراء إطلاق تلك المبادرة من قبل الحكومة المصرية.



مبادرة ميغلاش عليك: هي مبادرة حكومية مدعومة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وتهدف إلى خلق خصومات كبيرة على أبرز السلع والمنتجات التي يحتاج إليها جميع المواطنين في مختلف المحافظات.

ومن بين أبرز مميزات تلك المبادرة هو وصول دعم الفرد إلى نحو 200 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وذلك على أن يكون الحد الأقصى للشراء هو 10 الآف جنيه مصري وذلك بالنسبة لمحدودي الدخل.





رابط التسجيل في مبادرة ميغلااش عليك وزارة التموين 2020



خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية رابط محدد من أجل أن يتمكن كل المواطنين من التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك والاستفادة من كل مميزاتها خلال الفترة المقبلة بدون أي مشاكل تذكر.



وقد جاء رابط التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك 2020 على هذا النحو التالي: “من هنا“.



والجدير بالذكر بأن وزارة التموين كانت قد كشفت عن أهم السلع والمنتجات التي تشملهم تلك المبادرة، وقد جاءت على النحو التالي:



الأجهزة المنزلية.

الملابس الجاهزة.

منتجات الجلود بمختلف أنواعها وخاماتها.

الأثاث والمفروشات بكل أنواعها.

كافة منتجات تجهيزات المنازل والتشطيبات.

بدات مؤشرات البحث تتزايد على مدار الساعات الماضية للاجل معرفة تفاصيل التسجيل على مبادرة ميغلاش عليك التي جاءت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاخ السيسي، والتي جائت وتتنوع على نحو السلع والمنتجات المصرية الاستهلاكية بمنع بعض الخصومات مع صرف الدعومات التموينية.



مازالت مؤشرات البحث على جوجل مرتفعة حول التسجيل فى مبادرة ميغلاش عليك المقدمة تحت رعاية فخامةالرئيس عبد الفتاح السيسي تشجيعًا للمنتجات المصرية ودعم المواطن المصري كذلك بشتي الدعومات والخصومات الورادة على تلك المبادرة.



نتابع معكم على مدار الساعة مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اتخذت شعار ميغلاش عليك التي اصبحت تريند رقم واحد فى مصر، كونها تشمل العديد من السلع الغذائية والسلع كذلك المعمرة فى مصر..



نتابع ونستعرض مستجدات مبادرة ميغلاش عليك المقدمة تحت رعاية عبد الفتاح السيسي لمساعدة المصرين بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك بصرف مقدار زيادة من دعم التموين المصري الذي يصل اجمالي الى مبلغ اضافي يصل قيمتة الى 200ج



مازالنا نتابع معكم مجريات التسجيل فى مبادرة ميغلاش عليك التي يتابع التسجيل عليها اكثر من مليون مصري، استعدادًا لصرف مستحقاتها قبل اجازة عيد الآضحي، حيث تستمر الحكومة المصرية فى صرف الدعومات التي تكون اولويتها للاسر محدودي الدخل.