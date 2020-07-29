شقيق طبيب الغلابة: "اليوم الوحيد اللي خده اجازة مات فيه"

قال أسامة مشالي، شقيق الدكتور محمد مشالي، إن ما شاهده اليوم من حب الناس للدكتور مشالي يؤكد أنه كان يجني ثمار عمله في الحياة بعد وفاته.





وأضاف أسامة في اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر": "أن اليوم الوحيد الذي لم يذهب فيه أخي إلى العيادة كان بالأمس بعد شعوره بإرهاق شديد، وظل نائمًا حتى الساعة السابعة مساء، وحاولنا إسعافه ولكنه فارق الحياة في الساعة الثانية فجرًا".



وتابع شقيق طبيب الغلابة، إن الدكتور محمد مشالى، أن شقيقه منذ أن بدأ حياته العملية لم يغيب عن العمل مطلقًا حتى في المناسبات العامة والعطل الرسمية.



وفي تصريحات سابقة قال أسامة عبد الغفار، شقيق طبيب الغلابة، إن الدكتور محمد مشالى، شقيقى الكبير، وكان بمثابة والدى ومعلمى فى الحياة، مشيرًا إلى أنه منذ أن بدأ حياته العملية لم يغيب عن العمل مطلقًا حتى فى المناسبات العامة والعطل الرسمية، وتابع:"ولا أجازات رسمية ولا مناسبات كانت تمنعه من الذهاب إلى العمل..وأول يوم يحصل وميروحش فيه العيادة هو يوم أمس يوم وفاته".



وأضاف شقيق "طبيب الغلابة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقه كان دائمًا الاستيقاظ مبكرًا، ولكن يوم الوفاة استيقظ فى تمام الساعة الحادية عشر، وتابع:"زوجته لما جت تصحيه قال لها انا مرهق شوية هنام تانى..وبعد استيقاظه قال أنا اشعر بالإرهاق ما دعنا لعمل الإسعافات الأولية ولكنه فارق الحياة فى تمام الساعة الثانية فجرًا".



وتابع:"والدى كان طبيب أيضًا وسلك ذات النهج الذى كان يسير عليه الراحل، والدنا الذى كرس فينا العمل لصالح الغلابة ووصانا بذلك"، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء قاموا بتقديم شكاوى فيه بسبب سعر الكشف المنخفض الذى لم يتجاوز عشر جنيهات، وعلى الرغم من ذلك لم يستجيب لهم، مضيفًا:" والدتى لما كلمته وهى الوحيدة اللى فتحت معاه موضوع رفع سعر كشفه قال لها متنسيش بابا وصانا على ايه".



وفاة طبيب الغلابة



لم تتوقف برقيات نعي الدكتور محمد مشالي الملقب بـ"طبيب الغلابة"، بل قامت عدد من الدول بنعيه وهو ما يؤكد أنه آثر في الداخل والخارج بسبب أعمال الخير التي كان يقوم بها طيلة حياته من أجل خدمة الفقراء في محافظته.



يذكر أن الطبيب محمد مشالي توفي جراء هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 76 عاما، وشيع الآلاف من المحبين وأفراد العائلة والجيران جثمان المتوفى لمثواه الأخيرة بمقابر الأسرة قرية ظهر التمساح بمحافظة البحيرة، وهو مسقط رأسه على الرغم من أن حياته قضاها في طنطا بالغربية.



وبعد انتشار خبر وفاة طبيب الغلابة، نعت الخارجية الإسرائيلية الدكتور محمد مشالي، حيث نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي قالت فيها: "يقال إن فعل الخير هو أفضل عبادة يمكن أن نقدمها لله".



واستطردت الصفحة مقدمة النعي في الدكتور محمد مشالي قائلة: "عسى أن تكون هذه المقولة مصدر إلهام في هذا الظرف ورحم الله طبيب الغلابه واسكنه فسيح جناته.. وما أحوجنا إلى مثل هؤلاء الملائكة الذين زرع الله في قلوبهم الرحمة والشفقة.. هذه هي الأخوة في الإنسانية تجمعنا في عمل الخير".



وفي نفس السياق، نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، وكتب بن راشد تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر": "‏الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة.. صانع أمل من نوع مختلف.. 50 عامًا من حياته لأجل علاج الفقراء.. نموذج للأطباء.. وقدوة للعظماء.. رحمه الله.. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر".