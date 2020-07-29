مستشار الرئيس: نتائج مبشرة بشأن لقاح كورونا في أكتوبر المقبل

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:53 م
الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين
شيماء حسن
أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، على ضرورة استمرار الحذر والترقب واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التكدس للحد من انتشار فيروس كورونا وتجاوز هذه المرحلة بسلام.

وقال تاج الدين في اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي" إن هناك تراجع في أعداد الإصابات وشدتها، مشيرًا إلى أن هناك نتائج مبشرة بخصوص اللقاح في أكتوبر المقبل.

وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد تصور بخصوص ما إذا كان اللقاح سيكون تطعيم على جرعة واحدة أو أكثر من جرعة، ولكنه توقع أن يكون التطعيم سنوي مثله مثل الانفلونزا الموسمية. 

وأشار إلى أن موسم الإصابة بالفيروسات التنفسية ينشط بداية من شهر أكتوبر حتى مارس، لافتًا إلى أن تطعيم كورونا سيختلف عن تطعيم الانفلونزا الموسمية. 

وتابع أن الوصول للحالة صفر في مصر يتوقف على طبيعة فيروس كورونا واحتمالات توطنه على مستوى العالم، لافتًا إلى أن احتمال توطن فيروس كورونا كمرض تنفسي يتكرر في الشتاء أمر قائم لكنه غير مؤكد.

ومن ناحية أخرى نعى مستشار الرئيس لشؤون الصحة، الدكتور محمد مشالي، كونه كان مثالًا للعطاء والإنسانية، قائلًا "أتمنى له الرحمة، وهناك أمثلة كثيرة في مصر تشبهه".

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ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تعد نقطة تحول للمنظومة الصحية فى مصر، كما أثبت للعالم قدرة مصر على الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان المصري، حيث تم الانتهاء من فحص 60 مليون مواطن ضمن المبادرة وتقديم العلاج للمصابين بالمجان.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الكبدي الموافق 28 يوليو من كل عام، حيث نجحت في اتمام ذلك المسح في 7 شهور فقط، وذلك منذ اطلاقها في شهر أكتوبر عام 2018.

وأوضحت الوزيرة أن تلك المبادرة تأتي على رأس حزمة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يوليو عام ٢٠١٨ للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر وتحسين الصحة العامة للمواطن المصري وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

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