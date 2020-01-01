خالد أبو بكر: السيسي يتحدث فى أدق التفاصيل بجرأة شديدة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:52 م
الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
كـسـاب أحـمـد
علق الإعلامي خالد أبو بكر، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة الروبيكي، التي تضم 6 مصانع فى المرحلة الأولي، قائلًا: "إعتدنا خلال فترة حكم الرئيس السيسى على مشاهدة مجلس إدارة الدولة على الهواء مباشرة".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، حديث الرئيس يحمل أكثر من إشارة ويحمل أكثر من مضمون.. وهذا أمر غير معتاد فى الدول التي تشبهنا".

وتابع: "اعتدنا من الرئيس السيسى نقاش فى ادق التفاصيل على الهواء مباشرة.. وهذا يحمل جراءة شديدة جدًا، والحقيقة إن مفيش حاجة مستخبية، ولذلك درجة حرارة الشارع كلها تبقى وطنية".

وأوضح أن: "الرئيس السيسي يعمل على تلك الافتتاحات حتي يطمئن الناس، ويتحدث إليهم، والمعطيات لدى الرئيس واصلة من عمارة الزمالك حتي سد النهضة.. مفيش كتالوج، ولا يهمه سوى الإصلاح والتنمية، رغم القضايا الدولية والإقليمية الدائرة".. الرئيس بتاع شغل، والإعلام والكلام ده مش بياخد معه.. ولا يعمل إلا بناء على كتالوج المصلحة العامة".


في عدة مناسبات مختلفة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على طمأنة المصريين بشأن سد النهضة، نظرا لما يسببه من قلق للمواطنين في ظل التعنت الإثيوبي بشأن إبرام إتفاقية دولية ملزمة لكل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

نتفاوض لنستفيد جميعا 

آخر رسائل الطمأنينة من الرئيس السيسي كانت خلال افتتاح مدينة الروبيكي الصناعية اليوم الثلاثاء، حيث قال إن مصر حريصة على التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري، متابعا: "لا داعي لتهديد الرأي العام في مصر بعمل عسكري.. نحن نتفاوض لنستفيد جميعا ولا يقع ضرر علينا وعدالة قضية المياه أثبتته الحضارة المصرية القديمة التي قامت على مياه نهر النيل".

وفي رسالة آخرى، قال السيسي: ": "قلق المصريين مشروع، وأنا معاكم فيه، كل ما تقلق اشتغل أكتر عشان تبقى قادر وقوي وجامد، كل ما تشتغل كل ما تبقى قوي، وحقك محدش هياخده منك، لو خايف متقعدش تتكلم وتهدد، وتقول كلام ملوش لازمه، وتقول نعمل كذا في الإعلام، بحترم كل رأي، أحترم الرأي العام، وتقول نعمل عمل عسكري، إحنا بنتفاوض والتفاوض هيطول، وبنقول لو فيه ضرر يبقى علينا كلنا".

واستكمل الرئيس السيسي حديثه في هذا الشأن قائلا: "الأسد محدش يأكل أكله، خليكم أسود، الأسد مش كلام، كل واحد في موقعه يبقي أسد صغير وكلنا هنكون أسد كبير، حقنا مش في المياه بس، محدش يقدر يجور علينا ولا في مصالحنا ولا أمننا القومي".

وعن الطرق التي تحاول بها الدولة توفير استهلاك المياة خلال الفترة المقبلة، قال الرئيس السيسي، إن الدولة كانت تستعد من فترة لأية أزمات محتملة في المياة، موضحا: "بنعمل 20 ألف كيلومتر تبطين للترع عشان نقلل الفقد، عايزين نعمل ري حديث، عشان نوفر كل نقطة مية، عشان حجم الزيادة السكانية، بنعالج ده بالمياة لغاية 2037، وحجم الاستثمارات في هذا المجال تقريبا تريليون جنيه حتى التاريخ ده".

وفي رسائل سابقة للخارج كشف الرئيس السيسي عن شيء آخر يدعو لطمأنة المصريين وهو رفضه لأي إجراءات أحادية من قبل أديس أبابا بشأن السد، ففي يوليو الجاري أجرى الرئيس السيسي، مكالمة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أكد فيها ثوابت الموقف المصرى، من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

وفي قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي 27 يونيو الماضي، أكد فيها الرئيس السيسي أنه يجب إظهار نية سياسية صادقة للتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دولنا وشعوبنا الثلاث، والابتعاد عن أي إجراءات أحادية تؤدي لفرض الأمر الواقع.

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