أحمد موسى: رسالة السيسي بشأن سد النهضة تدعو للاطمئنان (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بخصوص سد إثيوبيا تجدد الإطمئنان في ظل حالة قلق أكد الرئيس أنها مشروعة.





وتابع موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس أغلق بعض الأبواب التي كان يحاول البعض فتحها مؤكدا على أن المفاوضات هي السبيل الذي تسلكه مصر.





وأشار إلى أن مفاوضات إثيوبيا هي الأصعب في تاريخ مصر ولكن تاريخنا كبير في مجال المفاوضات والرئيس شبه الشعب المصري بالأسد وهو تشبيه ذو مغزى.





وأوضح موسى أن شعوره اليوم يختلف عن أي وقت سابق وأن رسالة الرئيس منحته شعورا بالاطمئنان.





وفي عدة مناسبات مختلفة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على طمأنة المصريين بشأن سد النهضة، نظرا لما يسببه من قلق للمواطنين في ظل التعنت الإثيوبي بشأن إبرام إتفاقية دولية ملزمة لكل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.











