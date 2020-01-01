الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يحسم صفقة نبيل عماد دونجا

كشفت تقارير إعلامية، عن توقيع نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، لصالح الزمالك، بعد رغبته في الانتقال إلى قلعة ميت عقبة.

من جانبه كشف الإعلامي محمد فاروق، أن نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط فريق بيراميدز، يتمسك بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق في تصريحات إذاعية عبر برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "دونجا وقع على ورقة رغبة بالانتقال إلى الزمالك، وأكد لمسئولي بيراميدز استعداده التام للتنازل عن مستحقاته من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى القلعة البيضاء".
 
وأضاف لاعب الأهلي السابق: مرتضي منصور رئيس الزمالك، خاطب بشكل رسمي سالم الشامسي، رئيس نادي بيراميدز، للحصول على خدمات دونجا".

موعد مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري

وفي سياق متصل تقرر أن تُقام مباراة الزمالك الأولى بعد عودة الدوري المصري، أمام فريق المَصري البورسعيدي ، في السادس من أغسطس المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14.


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