موعد مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك الأولى بعد عودة الدوري المصري، أمام فريق المَصري البورسعيدي ، في السادس من أغسطس المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14.

مواعيد مباريات الزمالك المعلنة في الدوري المصري

ويتسعرض موقع «الفجر الرياضي» لمتابعيه الكرام فيما يلي مواعيد مباريات الزمالك التي كشف عنها مسؤولو الجبلاية ، بعد قرار اتحاد الكرة بعودة منافسات الدوري المصري، وإليكم التفاصيل:-

الزمالك × المصري .. استاد الجيش .. الجولة الـ14 .. 6 أغسطس

الاتحاد × الزمالك .. استاد الجيش .. الجولة الـ18 .. 10 أغسطس

الزمالك × مصر للمقاصة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ19 .. 15 أغسطس

نادي مصر × الزمالك .. استاد الكلية الحربية .. الجولة الـ20 .. 18 أغسطس

الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس

المقاولون العرب × الزمالك .. استاد السلام .. الجولة الـ22 .. 27 أغسطس.

ويتصدر الأهلي البطولة ورصيده 49 نقطة بعد خوض 17 مباراة ويليه المقاولون العرب (33 نقطة من 18 مباراة) ثم بيراميدز (32 نقطة من 18 مباراة) ثم الزمالك (28 نقطة من 16 مباراة).

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