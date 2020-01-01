طرح realme X3 Super Zoom "صائد النجوم" لعشاق التصوير الليلي

تعتزم شركة " realme " الصينية العلامة التُجارية الاسرع نموا فى العام فى مجال تصنيع تكنولوجيا الهواتف الذكية، زيادة حصتها السوقية في مصر، عن طريق طرح مجموعة جديدة من أحدث منتجاتها الالكترونية الأكثر تقدما، رسميا في مصر خلال الربع الثاني من أغسطس المقبل، والتي تستهدف من خلالها تلبية احتياجات كافة شرائح المستخدمين، خاصة في ظل الطلب المتنامي على منتجاتها.





كما حافظت الشركة على ترتيبها المتقدم بين شركات الهواتف الذكية على مستوى العالم، والتي احتلت فيه المركز السابع منذ عام الربع الرابع من 2019 وحتى الربع الأول من عام ٢٠٢٠، وذلك وفقا لمؤسسة Counterpoint العالمية المتخصصة فى مجال الأبحاث التسويقية.









كما تسعى realme أيضا لاستكمال خططها التوسعية في أسواق 59 دولة ومنطقة حول العالم،وذلك بعد عودة الطاقة الإنتاجية الكاملة للشركة الى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا المستجد، وتعزيز النجاحات العالمية، التي حققتها في مجال تصنيع تكنولوجيا الهواتف الذكية، حيث بلغ عدد مستخدمي هواتفها نحو40 مليون مستخدم خلال عامين ونصف ،منهم 5 مليون مستخدم فى أخر شهرين فقط، كما تخطت مبيعاتها حاجز الـ 100 مليون هاتف على مستوى العالم.واعتلت منصة أكبر 5 شركات مبيعا للهواتف الذكية في جنوب شرق اسيا والمرتبة الأولى في السوق الفلبينية، لتصبح العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم دون منافس.

















وتسعي realme أن تكون واحدة من أكبر 3 لاعبين رئيسيين في سوق الهواتف الذكية بمصر، خلال عام 2021، خاصة بعد تحقيقها معدلات نمو سريعة وغير مسبوقة في حجم المبيعات بلغت نحو 157% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق له، ووصول عدد مستخدمي هواتفها الذكية في مصر لأكثر من مليون مستخدم.