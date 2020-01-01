الزمالك يهزم طنطا 2-1 وديًا

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز على نظيره طنطا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب.





وسجل أهداف نادي الزمالك حسام أشرف في الدقيقة ٦٠ ومصطفى فتحي في الدقيقة ٨١، بينما سجل هدف طنطا الوحيد اللاعب محمد العشري في الدقيقة ٦٩.





وشهدت المباراة سيطرة سلبية من نادي الزمالك خلال الشوط الأول حيث بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون اللقاء بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد وعبدالله جمعة في خط الدفاع ومحمد حسن وإمام عاشور وكريم بامبو ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم.





بينما شهد الشوط الثاني مشاركة كل من كابونجو كاسونجو ومصطفى فتحي وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي وأحمد عيد وحاتم محمد بدلا من عمر السعيد وكريم بامبو وشيكابالا ومحمد عنتر ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة .





ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش وديا غداً الأربعاء، ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.



