الزمالك يهزم طنطا 2-1 وديًا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز على نظيره طنطا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب.

وسجل أهداف نادي الزمالك حسام أشرف في الدقيقة ٦٠ ومصطفى فتحي في الدقيقة ٨١، بينما سجل هدف طنطا الوحيد اللاعب محمد العشري في الدقيقة ٦٩.

وشهدت المباراة سيطرة سلبية من نادي الزمالك خلال الشوط الأول حيث بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون اللقاء بتشكيل يضم  محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد وعبدالله جمعة في خط الدفاع ومحمد حسن وإمام عاشور وكريم بامبو ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم.

بينما شهد الشوط الثاني مشاركة كل من  كابونجو كاسونجو ومصطفى فتحي وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي وأحمد عيد وحاتم محمد بدلا من عمر السعيد وكريم بامبو وشيكابالا ومحمد عنتر ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة .

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش وديا غداً الأربعاء، ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفي فتحي طنطا الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يُقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قوية تهز الأهلي.. أولى إصابات الفريق قبل استئناف المباريات

منذ ساعة

شاهد - الزمالك يسجل الهدف الأول في شباك طنطا

منذ نصف ساعة

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يهزم طنطا 2-1 وديًا

منذ 18 دقيقة

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ 40 دقيقة

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ليس دونجا.. كارتيرون يُطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عواد وبن شرقي يقودان تشكيل الزمالك في ودية المتحدة للإسكان

الزمالك يفوز على جولدي بثلاثية وديا

شيكابالا يقود الزمالك لانتصار كبير على الأميرية في الشوط الأول

الزمالك يهزم الأميرية بسباعية وديًا

بريمونتادا مثيرة.. الزمالك يحقق ثلاث نقاط صعبة أمام طنطا في الدوري المصري

شيكابالا يقود تشكيل الزمالك في ودية جولدي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

07:00 م

شاهد - الزمالك يسجل الهدف الأول في شباك طنطا

06:53 م

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

03:48 م

بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي

06:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»