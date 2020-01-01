محافظ أسوان: تشكيل لجنة لفحص نتائج اختبارات القبول للتمريض بالتأمين الصحي

فى إستجابة سريعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمناشدات أولياء أمور الطلاب الراغبين في الإلتحاق بمدارس التمريض، قرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لفحص ومراجعة نتائج إختبارات القبول لقسم التمريض بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك للتأكد من صحة الشكاوى والتظلمات المتعلقة بعدم قبول أبنائهم فى هذه الإختبارات.





جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان مع مديرى الصحة وخدمة المواطنين والمكتب الفنى لدراسة إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة حيث أكد اللواء أشرف عطية بأن اللجنة المشَّكلة ستقوم أيضًا بإجراءالإختبارات للقبول بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة والتى شملت 13 مدرسة بإجمالي 700 طالب وطالبة بجميع أنحاء المحافظة.



