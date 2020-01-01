محافظ أسوان: تشكيل لجنة لفحص نتائج اختبارات القبول للتمريض بالتأمين الصحي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:04 م
الاجتماع
الاجتماع
فتح الله رضوان
فى إستجابة سريعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمناشدات أولياء أمور الطلاب الراغبين في الإلتحاق بمدارس التمريض، قرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لفحص ومراجعة نتائج إختبارات القبول لقسم التمريض بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك للتأكد من صحة الشكاوى والتظلمات المتعلقة بعدم قبول أبنائهم فى هذه الإختبارات.

جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان مع مديرى الصحة وخدمة المواطنين والمكتب الفنى لدراسة إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة حيث أكد اللواء أشرف عطية بأن اللجنة المشَّكلة ستقوم أيضًا بإجراءالإختبارات للقبول بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة والتى شملت 13 مدرسة بإجمالي 700 طالب وطالبة بجميع أنحاء المحافظة.

وقال المحافظ: إننا نسعى لزيادة أعداد الطلاب والطالبات المقبولين بمدارس التمريض لإستيعاب أكبر عدد ممكن ليصل الإجمالى إلى 800 طالب وطالبة بعد إختيار أعلى الدرجات وبحد أدنى 265 درجة مع إجتياز الإختبارات الشخصية، وفى حالة عدم إستيفاء الأعداد المطلوبة لأى مدرسة سيتم فتح باب القبول مرة أخرى للوصول إلى الكثافة الطلابية المطلوبة.

وطالب أشرف عطية بتطبيق أقصى درجات الشفافية من خلال نشر أوراق الإجابة للمتظلمين الذين قاموا بإجراء الإختبارات على الصفحة الرسمية للمحافظة ( بعد أخذ إقرار أثناء تقديمهم لطلب التظلم )، ووجه المحافظ بدراسة مقترح فتح مدرسة تمريض جديدة بالوحدة الصحية القديمة بالخزان غرب بعد الإلتزام من أولياء الأمور بإعداد وتجهيز المدرسة للعملية التعليمية بالجهود الذاتية.

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