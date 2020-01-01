أحدث ظهور لفاروق فلوكس مع عائلته

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:49 م
فاروق فلوكس
فاروق فلوكس
مي مرسي
شارك الفنان فاروق فلوكس، صورة له تجمعته بعائلته وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "فلوكس" تعليقا على الصورة قائلا: "ابي واخواتي البنات واولادهم وابني ومامته كل ما أملك، ليس لي غيرهم وليس لهم غيري، احبهم ودايما داعم ليهم، ربنا يحفظهم ويخليهم ويبعدهم عن كل سوء".

وكانت محكمة جنح الدقي، قد قضت بالحكم على شقيقة أحمد فلوكس بالحبس لمدة 6 أشهر بسبب سرقتها حساب شقيقها أحمد فلوكس وذلك عقب تقديم "فلوكس" بلاغ وعقب التحقيقات تبين أن شقيقته يسر هي التي فعلت ذلك.

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