بعد التتويج بالدوري الإيطالي.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس؟ (أرقام)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي والـ36 في تاريخه، بعد فوز اليوفي على ضيفه سامبدوريا 2-0 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.





وسجّل رونالدو هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسجل زميله بيرنارديسكي الهدف الثاني لليوفي من متابعة جيدة لتسديدة "الدون" بالدقيقة 67 من زمن اللقاء.





وحسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي قبل مرحلتين من النهاية بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة بفارق سبع نقاط عن إنتر ميلان الوصيف.





أرقام كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس:

انضم رونالدو صاحب الـ35 عامًا إلي نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018 بعد نهاية مسيرته مع فريق ريال مدريد الإسباني.





خاض النجم البرتغالي 87 مباراة خلال مشواره مع يوفنتوس حتي الآن، بإجمالي دقائق لعب فعلية (7547 دقيقة)، وسجل 63 هدفًا، وصنع 18 هدفًا، وحصل على 7 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.





لعب رونالدو 63 مباراة بالدوري الإيطالي، وسجل 52 هدفًا، وصنع 15 آخرين، بينما شارك في 16 مباراة بدوري أبطال أوروبا، سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.





كما شارك نجم الريال السابق 6 مباريات بكأس إيطاليا وسجل هدفين، بينما خاض مباراتين بكأس السوبر الإيطالي وسجل هدف وحيد.





خاض "الدون" 44 مباراة مع اليوفي بالموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3901 دقيقة، سجل 35 هدفًا، وصنع 7 أهداف.





ويحتل رونالدو المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 31 هدفًا، وأصبح أول لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف مع اليوفي في البطولة منذ موسم 1933- 1934 حين سجّل بوريل 32 هدفًا.





كما يحتل كريستيانو رونالدو المركز الثالث في ترتيب هدافي أوروبا بعد تسجيله 31 هدفًا هذا الموسم، وينافس الثنائي روبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونيخ، وتشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، ويفصله عنهما 3 أهداف فقط.





حصل "رونالدو" على لقب الدوري الإيطالي مرتين مع يوفنتوس موسمي 2018/2019، 2019/2020، بينما توج مع الفريق بكأس السوبر الإيطالي الموسم الماضي.