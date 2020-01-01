بشكتاش يطلب تجديد إعارة "النني" بشكل رسمي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:05 م
النني
النني
قدم نادي بشكتاش التركي عرضاً لنادي أرسنال الإنجليزي لتمديد عقد إعارة محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الانجليزي.

ووفقا لصحيفة «ميليات» التركية فإن بشكتاش طلب من ارسنال مد اعارة النني مع تحمل نصف راتب اللاعب الذي يتقاضى 2.5 مليون يورو سنويًا.

واشارت الصحيفة إلى آرسنال يرغب في بيع اللاعب بشكل نهائي ولكنه قد يوافق على نظام الإعارة من جديد لعدم وصول عروض للنجم المصري.


وأوضحت الصحيفة التركية أن العرض تم تقديمه لأرسنال عن طريق اللاعب نفسه، المرتبط بعقد مع الجانرز حتى 2022، إذ يشعر بالسعادة في إسطنبول.

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