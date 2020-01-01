رئيس مدينة سفاجا: تجهيز صالة الذبح الكبيرة استعدادا للعيد

تفقدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي برفقة الدكتورة سوزان بوليس، مدير إدارة الطب البيطري.





وتابعت" رئيس المدينة" مراحل عمليات تطوير الصاله الكبيرة وتجهيزها لاستقبال الذبح بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال تطوير المجزر الآلي في إطار خطة تطوير مجازر البحر الأحمر وذلك؛ للاطمئنان على مستوى الخدمة وضمان سلامة اللحوم المذبوحة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون لمواكبة التقدم الجاري حفاظا على صحة المواطنين.





وأكدت "رئيس المدينة" توفير العدد اللازم من عمال النظافة والأمن بالمجزر والتأكد من مستوى النظافة بالمجزر ومحيطه للحفاظ على سلامة اللحوم ومنع التلوث، بالإضافة إلى متابعة توفير المياه والكهرباء بشكل دائم دون انقطاع خلال ايام عيد الأضحى المبارك لتسهيل عملية الذبح والتنظيف.





واوضحت أنه جاري تطوير المجزر وإنشاء صالة للذبح الحديث، حيث يجرى إنشاء خزان مياه وخزان حريق ومحطة معالجة ومبنى إداري ومحرقة وثلاث عنابر للذبح وتخصيص طريق للخدمة للخروج والدخول لفصل خروج اللحوم النظيفة واللحوم النفايات.





يذكر أن أعمال التطوير يقوم بتنفيذها جهاز التعمير، ويقع المجزر على مساحة 2850 مترا مربعا لخدمة أهالي سفاجا، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.



