بهذه الكلمات.. محمد ممدوح ينعى طبيب الغلابة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:16 م
محمد مشالي
محمد مشالي
ولاء عبد الناصر
حرص الفنان محمد ممدوح على تقديم النعى في طبيب الغلابة، محمد مشالي، الذى رحل عن عالمنا اليوم، تاركا خلفه سيرة طيبة في قلوب كل شخص تعامل معه.


ونشر محمد ممدوح عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة الطبيب الراحل، وعلق قائلا" كل واحد فينا مدين للراجل ده عالاقل بدعوة من القلب وقراءة الفاتحة على روحه النقية، دكتور محمد مشالي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته..
ارحموا من في الارض، يرحمكم من في السماء".


في سياق آخر يذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح مسلسل "قابيل"، الذى شارك به خلال الموسم الرمضاني الماضي، للمخرج كريم الشناوى، وتأليف مصطفى صقر، سيناريو وحوار محمد عز الدين، وشارك في بطولة المسلسل كل من محمد فراج، أمينة خليل، على الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طبيب الغلابه الفجر الدكتور مشالى أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

برشلونة يُقرر التصعيد ضد آرثر ميلو

منذ 36 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي ثالث العالم والزمالك الـ21 فى قائمة الأكثر تتويجًا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

هدرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ 35 دقيقة

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

منذ ساعة

الزمالك يُقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

درست القانون وحفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق.. 8 معلومات لا تفوتك عن «نهاوند سري» مُذيعة قناة الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

نجم الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

بكلمات مؤثرة.. نجوم الوسط الفني ينعون وفاة رجاء الجداوي

بكلمات مؤثرة.. أحمد سعد ينعى طبيب الغلابة محمد مشالي

شيخ الأزهر ينعي وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

أحمد حسن راؤول ينعي طبيب الغلابة "محمد مشالي"

بهذه الكلمات نعى الفنان محمد فؤاد طبيب الغلابة

باسم ياخور ينعى طبيب الغلابة محمد مشالي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

04:38 م

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

05:03 م

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

01:31 م

برشلونة يُقرر التصعيد ضد آرثر ميلو

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»