بهذه الكلمات.. محمد ممدوح ينعى طبيب الغلابة

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حرص الفنان محمد ممدوح على تقديم النعى في طبيب الغلابة، محمد مشالي، الذى رحل عن عالمنا اليوم، تاركا خلفه سيرة طيبة في قلوب كل شخص تعامل معه.





ونشر محمد ممدوح عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة الطبيب الراحل، وعلق قائلا" كل واحد فينا مدين للراجل ده عالاقل بدعوة من القلب وقراءة الفاتحة على روحه النقية، دكتور محمد مشالي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته..

ارحموا من في الارض، يرحمكم من في السماء".





في سياق آخر يذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح مسلسل "قابيل"، الذى شارك به خلال الموسم الرمضاني الماضي، للمخرج كريم الشناوى، وتأليف مصطفى صقر، سيناريو وحوار محمد عز الدين، وشارك في بطولة المسلسل كل من محمد فراج، أمينة خليل، على الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين.



