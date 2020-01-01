الزمالك يُقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:02 م
حسام مجدي

تراجع نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية عن فكرة التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي الزمالك قد أظهر اهتمامًا كبيرًا بضم إيريك تراوري نجم بيراميدز في الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف  الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

وجاءت رغبة الزمالك في ضم تراوري في الصيف بناءا على ترشيح من فاروق جعفر نجم الأبيض السابق ورئيس لجنة الكرة في النادي.

وقرر الزمالك التراجع عن فكرة التعاقد مع إيريك تراوري في الصيف بشكل مفاجئ ليترك المجال للأهلي لضم اللاعب، حيث يسعي الفريق الأحمر للحصول على خدمات لاعب بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء قرار الفارس الأبيض بالتراجع عن فكرة ضم إيريك تراوري في الصيف بسبب تأكيد اللاعب على رغبته في الانضمام إلى النادي الأهلي.

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