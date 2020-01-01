دعاء 7 ذي الحجه | ننشُر دعاء اليوم السابع من ذي الحجة المستجاب 1441-2020 لطلب الرزق والمغفرة





دعاء اليوم الخامس والسادس من ذي الحجة المستجاب 1441-2020، لم يعد يفصلنا سوى أيام قليلة على الوقوف على جبل عرفات ومازالت تساؤلات المسلمين تتزايد حول الادعية المستحبة فى تلك الايام المباركة التي من ضمن العشر الاوائل من شهر ذي الحجة الذي يعد من أفضل شهور السنة، لذا نتابع معكم تغطية خاصة حول الادعية الأفضل والأكثر استجابة والمستحب ترديدها فى تلك الايام المباركة..





دعاء اليوم الخامس والسادس من ذي الحجة

اليوم اصبحنا فى مساء اليوم السادس والعشرين من شهر يوليو 2020، والخامس من ذي الحجة، وذلك بعد استطلاعات هلال شهر ذي الحجة الذي بدأ في صباح الأربعاء الماضي الموافق ميلادياً 22 يوليو، واعتبارا من هذا التاريخ والبحث لايهداً بشكل يومي حول ادعية المستجابة المفضل ترديدها على مدار يومي خلال تلك الايام المباركة، حيث نتابع معكم على مدار ايام ادعية العشر الاوائل من ذي الحجة سواء كانت مكتوبة او مخطوبة من خلال نخبة من كبار المشايخ والداعية، لذا ستجدون من خلال الفقرة التالية دعاء اليوم الخامس والسادس من شهر ذي الحجة.





دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة

“اللهم صلّ على سيّدنا محمّد في الأولين، وصلّ على سيّدنا محمد في الآخرين، وصلّ على سيّدنا محمّد في الملأ الأعلى إلى يوم الدّين، اللهم إنا نسألك الجنّة، وما قرّب إليها من قول أو عملٍ، ونعوذ بك من النّار، وما قرّب إليها من قولٍ أو عملٍ”.





دعاء اليوم السادس من شهر ذي الحجة

- اللهم في سادس أيام العشر الاوائل من ذي الحجة ارزقنا من حيث لاتحتسب.





- اللهم في سادس أيام من ذي الحجة اكتبنا من عتقائك.





- اللهم في سادس أيام ذي الحجة اغفر لنا وارحمنا.تفصلنا ايام قليلة على حلول مساء اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الذي سيستعد كافة مسلمين العالم بصيامة للاغتنام اجرة وثوابة، على ان نتابع معكم على مدار يومي اقوي الادعية المستجابة بمشيئة الله.





مع ساعات صباح الاولي من اليوم السادس من شهر ذي الحجة بدات مؤشرات البحث على جوجل حول دعاء اليوم السادس للاجل ترديده على مدار ساعات نهار هذا اليوم المبارك حتي اذان المغرب للافطار على ذكر افضل الادعية المستجابة بمشيئة الله.





تزايدت مؤشرات بحث جوجل حول دعاء اليوم السادس من ذي الحجة الذي يعد من اعظم ايام السنة طوال العام، على ان نستعرض معكم على مدار يومي ادعية شهر ذي الحجة المستجابة التي تعد من الادعية التي يحرص عليها كافة مسلمين العالم على مدار يومي.





دعاء اليوم السابع من ذي الحجة

ننشر كذلك من خلال هذا المقال دعاء اليوم السابع من شهر ذي الحجة الذي جاء على النحو التالي:-





- اللهم اني اسالك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، و تعصمني بها من كل سوء.





مع الساعات الآولي من صباح اليوم السابع من ذي الحجة بدات مؤشرات بحث جوجل بالتزايد حول مسجات وتهاني العيد المبارك اعادة الله علينا وعلى جميع الآمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات، وكذلك ادعية العشر الاوائل من شهر ذي الحجة التي نتابعها معكم على مدار 24 ساعة.





تتواصل مؤشرات بحث جوجل بالتزايد للاجل معرفة ادعية شهر ذي الحجة المستجابة بمشيئة الله، والتي يسعي عدد كبير من المواطنين بالاستماع اليها وقرائتها، كونها من الادعية التي يوصي بها بتكراها فى الايام المباركة.



