للعام الثالث عشر على التوالي.. "اورنچ" ترعى مسابقة ايناكتس بمشاركة 58 جامعة

قامت شركة اورنچ ، أسرع شبكة في مصر، برعاية المسابقة السنوية لبرنامج "ايناكتس مصر" للمشروعات التنموية لعام 2020 وتنافست فيه 58 جامعة مصرية لحصد المراكز الأولى للمسابقة على أن يصعد الفريق الفائز لتمثيل مصر في كأس العالم.









وتأتي رعاية اورنچ مصر لمسابقة ايناكتس للعام للثالث عشر على التوالي استكمالاً لدورها الريادي واستراتيجيتها في دعم مشروعات المسئولية المجتمعية التي تنمي منظومة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل وتشجيعهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الأفكار الإبداعية الداعمة للمجتمع.









كما تواصل اورنچ رعاية المسابقة بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع بسبب فيروس كورونا اصراراً منها علي دعم الشباب ورفع روحهم المعنوية.









وبالفعل تم تقديم المشاريع وتقييمها اونلاين بمشاركة مسؤولي اورنچ ونخبة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالميةتطبيقا لاشتراطات السلامة واحتياطات التباعد الاجتماعي.









وحصل فريق جامعة الأزهر (أسيوط) على المركز الأول عن مشروع تمكين أهالي قرية شكشوك بالفيوم من إعادة تدوير قشر الجمبري وإعادة استخدام مكوناته في صناعة عدة منتجات أخري بدلاً من رميها في بحيرة قارون . وجاء في المركز الثاني فريق جامعه القاهره عن مشروع جمع النفايات الإلكترونية وفصلها لتحديد أيها قابل للإصلاح وما يجب استخدامه كنفايات.أما المركز الثالث كان من نصيب فريق مصر للعلوم والتكنولوجيا الذي عمل علي مشروع تمكين بعض المزارعين باستبدال البرسيم بنبات البانيكوم والذي يعتبر بديلاً رائعًا للبرسيم بقيمة غذائية أعلى ولا يستهلك مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية كالبرسيم.









وبهذه النتيجة يتأهل فريق جامعة الأزهر (أسيوط) الفائز بالمركز الاول لتمثيل مصر في المسابقة العالمية.

وتعليقًاعلى المسابقة، قالت الاستاذة هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية لشركة اورنچ مصر " نولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الشباب واليوم كلنا فخر بمشاركة فريق جامعة الأزهر بصعيد مصر الذي يشارك ويفوز لأول مرة في مسابقات ايناكتس وهو بلا شك يؤكد الامكانات الكبيرة والطاقات الهائلة لشباب الصعيد والتي ظهرت أيضا بوضوح في امكانات موظفي خدمة العملاء الذي افتتحته اورنچ العام الماضي بالمنطقة التكنولوجية باسيوط.









واضافت عبد الودود "سوف نواصل رعايتنا واكتشاف المواهب والقدرات الاستثنائية من الشباب في جميع انحاء الجمهورية وتزويدهم بالتدريب المناسب والإرشاد اللازم لاننا نؤمن بأن رعايتنا لمثل هذه المبادرات تساعد في خلق جيل من القادة الذين لديهم شعور بالإنتماء والمشاركة الإيجابية في مجتمعنا".









وبهذه المناسبة قالت الأستاذة فاطمه سري، رئيس ايناكتس مصر أنها سعيده بإنجاز كل فرق ايناكتس لانها لم تتوقف بينما العالم توقف بسبب وباء كورونا المستجد يرجع ذلك الي ان طلبه فرق ايناكتس يتعاملون مع أي مشكله كفرصه لرياده الاعمال وتحقيق عائد إقتصادي للمستفيدين.







