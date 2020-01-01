محاكمة مسجل خطر وسائق بتهمة الاتجار في الإستروكس بالقاهرة

أحالت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، مسجل خطر وسائق إلي محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في مخدر الإستروكس.





وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسجل شقى خطر "سرقات عامة"- سائق "له معلومات جنائية"، حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة الثانى"، وبحوزتهما (كمية من مخدر "الإستروكس" وزنت 580 جراما- مبلغ مالى- سلاح أبيض "كتر").





وفي سياق آخر.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لاستيلائهم على السيارات بالهرم.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.





حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وتمكنت إدارة مباحث التموين، بمديرية أمن القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مصنع للمنظفات الصناعية كائن بدائرة قسم شرطة بدر، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله فى تصنيع المنظفات الصناعية والمطهرات مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل المصنع على (كميات كبيرة من المطهرات والكحول والمواد الكيميائية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - عدد (6) ميزان حساس - عدد (13000) كرتونة وزجاجة فارغة - خلاط كهربائى سعة (300) لتر).





وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





جاء ذلك، في إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



