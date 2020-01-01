فايلر يرفض عودة نجم الفريق من الإعارة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:30 م
فايلر
فايلر
عبد القادر عرابي
كشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن السويسريرينيه فايلر، المدير الفني للفريق، رفض عودة نجم الفريق من الإعارة، خلال الموسم المقبل.


ووفقاً لمصادر مقربة من النادي الأهلي، فإن لجنة التخطيط بالفريق، عرضت على فايلر، عودة المهاجم صلاح محسن للفريق الأول خلال الموسم الجاري.


وأضافت المصادر، أن فايلر رفض عودة اللاعب للأهلي خلال الفترة الحالية، وطالب بمنحه موسماً آخر على سبيل الإعارة، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.


وانتقل محسن لسموحة على سبيل الإعارة في شهر يناير الماضي لمدة ستة أشهر، إلا أن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا حرمه من استكمال الإعارة.


ويبتعد الأهلي عن ضم مهاجم مازيمبي جاكسون موليكا، بسبب وجود عرض من نادي ليل الفرنسي، الأمر الذي دفع لجنة التخطيط لطرح عودة محسن.

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