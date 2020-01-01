المطران عطا الله حنا: "نرفض ظاهرة العنصرية وننادي بالأخوة الإنسانية"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:24 م
عطا الله حنا
عطا الله حنا
ماريان عيد
شارك المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم في ندوة الكترونية حول الابعاد الخطيرة للتمييز العنصري في عالمنا والتي أقيمت في إحدى جامعات شيكاغو وشارك سيادة المطران بكلمة موجهة من القدس.

وقال سيادته في كلمته بإن ظاهرة العنصرية مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا وفي اي مكان في هذا العالم فلا يجوز ان يُضطهد اي انسان او ان يُستهدف بسبب انتماءه الديني وخلفيته الثقافية او لون بشرته كما وجب احترام دور العبادة والرموز الدينية في كافة الاديان ولا يجوز العمل على اثارة الفتن والتطرف والكراهية في اي مكان في عالمنا.

وتابع اننا نتضامن مع كافة ضحايا التمييز العنصري في العالم وهذه الظاهرة تحتاج الى مواجهة تربوية ثقافية علمية واعلامية يكون فيها دور بارز لرجال الدين والحكماء والعقلاء والمثقفين والاعلاميين والمؤسسات الاكاديمية والثقافية والتعليمية بكافة مستوياتها.

واشار أما نحن في فلسطين فنعاني من التمييز العنصري لاننا فلسطينيين نحب وطننا وندافع عن قضية شعبنا ونطالب العالم بأسره بأن يلتفت الى فلسطين وقضيتها العادلة وان يناصر هذا الشعب المظلوم الرازح تحت الاحتلال والذي يستحق ان يعيش بحرية وكرامة في ظل دولة فلسطينية مستقلة تكون دولة مدنية ديمقراطية لا يتحدثون فيها بلغة الاقلية او الاكثرية بل بلغة المواطن ايا كان انتماءه الديني او خلفيته الثقافية او الفكرية.

فى سياق اخر وضح، المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نرفض صفقة القرن والتي هدفها تصفية القضية الفلسطينية كما ونرفض مشاريع الضم وسرقة الارض من اصحابها الاصليين ونؤكد للقاصي والداني بأن القضية الفلسطينية هي قضية حية لشعب حي يعشق الحياة والكرامة والحرية والتي في سبيلها قدم الكثير من التضحيات، لن تتمكن اية قوة غاشمة من شطب وجودنا والغاء حقوقنا والنيل من عدالة قضيتنا.

ووجه التحية لمجلس ادارة شركة كهرباء القدس ومديرها وكل اولئك الذين وقفوا الى جانبها حيث تمكنت هذه الشركة الوطنية المقدسية من تجاوز ازمة خطيرة كادت تعصف بها وتخلصت من كل التهديدات بقطع التيار الكهربائي واننا اذ نعرب عن فرحنا بهذه الاخبار السارة فإننا نشكر كل الذين قاموا بواجبهم من شخصيات رسمية وشعبيه لا سيما ادارة هذه المؤسسة على كل الجهود التي بذلت في ظل اوضاع صعبة الى ان وصلنا الى هذه النتيجة الايجابية.

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عطا الله حنا سماحة الدين المسيحي الأخوة الإنسانية

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