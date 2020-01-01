ديان لوفرين يوجه رسالة مؤثرة لـ"صلاح"

أكد ديان لوفرين نجم ليفربول والمنتقل حديثا إلى صفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات بعد فترة طويلة قضاها في الريدز.

وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "بالطبع لقد قضيت فترة رائعة مع ليفربول وعشت أيام مميزة".

وتابع: "سأفتقد الكثير من أصدقائي في ليفربول ومن بينهم وبشكل خاص المصري محمد صلاح".

وواصل: "قرار الرحيل عن ليفربول لم يكن بالأمر السهل، لكنه جاء في الوقت الصائب والمناسب من أجل الرحيل وتجربة جديدة".

واختتم نجم ليفربول السابق: "لو لم أكن لاعبا في الريدز في الفترة الأخيرة لما تعلمت الكثير في مسيرتي وتغير الوضع تماما".