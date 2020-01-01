ديان لوفرين يوجه رسالة مؤثرة لـ"صلاح"
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:16 م
الفجر الرياضي
أكد ديان لوفرين نجم ليفربول والمنتقل حديثا إلى صفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات بعد فترة طويلة قضاها في الريدز.
وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "بالطبع لقد قضيت فترة
رائعة مع ليفربول وعشت أيام مميزة".
وتابع: "سأفتقد الكثير من أصدقائي في ليفربول ومن بينهم وبشكل خاص
المصري محمد صلاح".
وواصل: "قرار الرحيل عن ليفربول لم يكن بالأمر السهل، لكنه جاء في
الوقت الصائب والمناسب من أجل الرحيل وتجربة جديدة".
واختتم نجم ليفربول السابق: "لو لم أكن لاعبا في الريدز في الفترة
الأخيرة لما تعلمت الكثير في مسيرتي وتغير الوضع تماما".
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