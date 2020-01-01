الكويت تسجل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:43 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات

سجلت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الثلاثاء، 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية.

 

وأشارت وزارة الصحة الكويتية، إلى أنه تم تسجيل 770 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 65149 حالة.

 

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أن حالات الإصابة الـ 836 السابقة تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 67ر65 في المئة و287 حالة لغير الكويتيين بنسبة 33ر34 في المئة.

 

 وكانت وزارة الصحة في الكويت، أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

 وبحسب وزارة الصحة الكويتية، وصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 54058 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 386 حالة وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

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