"س" تنعى حسن عطية وتطلق اسمه على الدورة الخامسة من مسرح الجنوب

نعت مؤسسة "س"، للثقافة والإبداع الكاتب والناقد الفنى الكبير د. حسن عطية الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين .

قال الكاتب الصحفي هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المؤسسة، إن الراحل د. حسن عطية هو واحد من أهم النقاد المسرحيين فى الوطن العربى كما انه الاب الروحي لشباب المسرحيين وله اعمال وانجازات كثيرة فى مجال المسرح المصرى والعربى والعالمى وكان له دورا كبيرا فى نجاح عدد كبير من المهرجانات وعلى رأسها المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب والذي كان يتولى فيه منصب رئيس اللجنة العليا للمهرجان .

وأضاف، ان إدارة المؤسسة قررت تكريم و إطلاق اسم الدكتور حسن عطية على الدورة الخامسة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب.