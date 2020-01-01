هجوم إرهابي يستهدف مبنى البرلمان الاتحادي في بروكسل

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:03 م
هجوم إرهابي - أرشيفية
هجوم إرهابي - أرشيفية
وكالات

ألقى رجل قنبلة حارقة "زجاجاة مولوتوف"، على مبنى بالبرلمان الاتحادي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما ذكرت صحيفة "بروكسل تايمز".

 

ووفقًا للصحيفة البلجيكية، تمكنت قوات الشرطة، من اعتقال الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، ويتم استجوابه حاليًا من قبل سلطات التحقيق.

 

وكشفت سلطات التحقيق في بلجيكا، أنه لم تقع اي إصابات في أعقاب الحادث، وأن بضع سيارات فقط تضررت.

 

وانتشرت رجال خدمة إزالة الألغام التابعة لـ الجيش البلجيكي، في مكان الحادث؛ للتحقق مما إذا كانت هناك أي مواد أكثر خطورة لا تزال في سيارة الرجل المتهم.

 

وفي سياق آخر،  أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا، أنها منذ شهر مارس الماضي لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد.

 

 

 

وقالت السلطات البلجيكية، إنها ولأول مرة منذ العاشر من مارس الماضي، من التغلب على الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد أن كانت أكثر الدول الأوروبية الغربية تضررا بالفيروس، بالنسبة إلى عدد السكان.

 

 أعلنت السلطات الصحية في بلجيكان اليوم السبت، تراجع وتيرة الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

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