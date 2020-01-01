محافظ كفرالشيخ: ضبط 1064 مخالفة مرورية متنوعة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1064 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ، سيدى سالم، الحامول،بلطيم، دسوق"، كما تم ضبط 10مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 45 مخالفة دراجة نارية، و74 مخالفة انتظار خاطئ، و27 مخالفة سير بدون تراخيص 17 بدون رخص قيادة و10 بدون رخص تسيير، و4 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، ومخالفة سير يسار الطريق، و2 مخالفة تلف اطارات و875 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.


وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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