وزيرة التضامن: الرئيس يقدر دور الفتاة المصرية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:53 م
اللقاء
اللقاء
آيات عامر
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقدر دور الفتاة المصرية، وهو فخر ومسؤولية علينا يجب أن نوظفها جميعا على الوجه الأمثل لنكون صورة جيدة للمرأة المصرية.

ولفتت في تصريحات اليوم، إلى ضرورة زيادة دور المرأة في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن هدايا اليوم هي بداية لحياة جديدة؛ حيث يجب أن تكون هؤلاء الفتيات منتجات وأن يبحثن عن مصدر دخل ليهم أو أعمال من المنزل تدر دخلا، كي  يشاركوا في عجلة الإنتاج ولحماية نفسها أيضا مستقبلا.

وأكدت خلال إحتفالية صندوق تحيا مصر لتيسير زواج الفتيات ضمن مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز عدد من فتيات دور الرعاية. الإجتماعية، علي أن صندوق تحيا مصر شريكًا أصيلًا ليس فقط مع وزارة التضامن ولكن مع العديد من الوزارات، مضيفة أن التعاون مع تحيا مصر لم يشمل فقط دكان الفرحة، ولكن تطوير مؤسسات الرعاية ومبادرة حياة كريمة وبرنامج مستورة ومكافحة آثار فيروس كورونا مع شراكات مستمرة، مشيرة إلى أن التنسيق مسئولية وواجب وطني ومهمة رسمية، لأن العبء أثقل من أي يحمله شخص واحد أو جهة واحدة.

وجدير بالذكر أن الفقر يمثل عقبة أساسية أمام تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، كما يشكل خطرا على السلام الاجتماعى ويعد العقبة الرئيسية أمام تيسير الزواج وخاصة للفتيات في قرى وريف مصر وتحاول الوزارة تخفيف المعاناة عن العديد من الأسر بدعم ومساعدة الفتيات فى تيسير عملية الزواج وذلك بتوفير الأجهزة الكهربائية وبخاصة اليتيمات وذوى الإعاقات منهم، وتشمل المبادرة الفتيات المعقود قرانهم بداية من سن 18 سنه وليس لديهم قدرة مالية لاستكمال جهازهن حيث يتم توفير الأجهزة الكهربائية والمفروشات.

وتهدف المبادرة أيضا إلى دعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم مع بداية العام الدراسي مع مراعاة الجانب المعنوي بتنظيم معارض لتوزيع الملابس الجديدة على طلاب الجامعات ممن لهم دراسات حالة اجتماعية؛ بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة بالإضافة إلى تنظيم معارض في المناطق الفقيرة لتوزيع الملابس على الأيتام وأبناء السجينات.
وزيرة التضامن: الرئيس يقدر دور الفتاة المصرية
وزيرة التضامن: الرئيس يقدر دور الفتاة المصرية
وزيرة التضامن: الرئيس يقدر دور الفتاة المصرية
وزيرة التضامن: الرئيس يقدر دور الفتاة المصرية
وزيرة التضامن: الرئيس يقدر دور الفتاة المصرية
وزيرة التضامن: الرئيس يقدر دور الفتاة المصرية
وزيرة التضامن: الرئيس يقدر دور الفتاة المصرية
وزيرة التضامن: الرئيس يقدر دور الفتاة المصرية

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