لبنان يقدم شكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:01 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات

قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي أمس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلنت مصادر، عن تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، إطلاق النار في مزارع شبعا الحدودية بين البلدين.

 

 وتشهد مزارع شبعا الحدودية، حالة من التوتر على خلفية مقتل مسؤول من الحزب بقصف إسرائيلي قرب دمشق قبل أيام.

 

 

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك حدثًا أمنيًا يجري التعامل معه في منطقة مزارع شبعا اللبنانية، التي لا تزال تحت سيطرة إسرائيل.

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر تعليمات لسكان المناطق القريبة من الحدود مع لبنان بالبقاء في منازلهم.

 

وقد كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، من حركة دورياته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.

 

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الجيش الإسرائيلي كثف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا المحتلة".

 

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لبنان شكوى تبادل لإطلاق نار الأمم المتحدة

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