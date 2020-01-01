الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:01 م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
محمد الصو
وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، صدمة قوية لإدارة الزمالك بعد رفض مفاوضات الانتقال إلى صفوفه بالموسم الجديد.

وأبلغ البوركيني إيريك تراوري مسؤولي القلعة البيضاء، عدم الرغبة في ترك فريقه بالوقت الحالي والرحيل إلى أي نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزمالك، دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب وناديه للحصول على توقيعه من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بناءً على توصية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، قبل الموسم المقبل.

وأفاد مصدر مقرب من اللاعب، أنه لا يسعى لارتداء قميص الزمالك وهو السبب وراء رفضه، حيث ينتظر موقفه من الانضمام للنادي الأهلي، والذي طالب التعاقد معه أكثر من مرة قبل فشل المفاوضات بسبب المقابل المادي.



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