القوى العاملة: صرف 1.3 مليون جنيه لـ1386 عاملا غير منتظم بالغربية

وجه وزير القوي العاملة، محمد سعفان، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، وذلك طبقا للائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح فتحي دسوقي، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من غد الأربعاء 29 يوليو وحتى 28 أغسطس 2020 من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 1386 عامل غير منتظم سوف يصرفون مليون و386 ألف جنيه.

تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.