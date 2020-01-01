"معركة تفاوض في سد النهضة".. رسائل السيسي خلال افتتاح مدينة الروبيكي

توجيهات حاسمة وتصريحات جادة، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي، حيث تحدث عن مفاوضات سد النهضة، وضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





توجيهات للعمال





افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة الروبيكي الصناعية، حيث شدد على ضرورة الالتزام والانضباط داخلها، قائلا: "مفيش دلع وهزار.. والعامل اللى مش كده في شغله.. نقوله شكرا.. ولازم يتوزن كل شهر.. والرياضة كل يوم.. حتى لا يكون واقف في المصنع تعبان.. وحق العامل ياخده".





تطوير الغزل والنسيج





وضمن التصريحات المبشرة، أكد السيسي، أن الدولة بصدد خطة طموحة للغزل والنسيج، "لن نتخلى عن إعادة المحلة لمكانتها التي تستحقها، لكن المكانة دى لا تتحقق بالدولة فقط.. هنعمل مصانع بنفس المستوى في المحلة"، متابعًا: "خلال سنتين نكون بنفتتح في المحلة الكبرى ومناطق أخرى".





إدارة المشروعات الصناعية





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة إدارة المشروعات الصناعية الجديدة بشكل جاد ومنضبط، موضحًا أن صناعة الغزل والنسيج رغم وجودها أكثر من ١٥٠ عامًا إلا أنها تعرضت مؤخرا لمشكلة.





وشدد الرئيس، على الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة الموجودة بالمصانع كجزء من النجاح عبر التواصل مع القائمين على العمل بتلك المصانع وإلا سوف تفشل.





إجراءات كورونا





ولم يغفل الرئيس عن استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأسابيع الماضية، محذرًا من العودة مرة أخرى إلى القيود التي تم تخفيفها إذا انتشر الفيروس مرة أخرى بسبب التهاون في التعامل معه.





ممارسة الرياضة





وطالب الرئيس السيسي، بضرورة ارتداء الكمامة، وممارسة الرياضة لرفع المناعة، كما أنها تخفف الوزن.





مفاوضات سد النهضة





وحول أزمة سد النهضة، قال الرئيس، إننا نتحرك في معركة تفاوض حول قواعد الملء والتشغيل، مشيرًا إلى أنه تابع اهتمام المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه القضية.





وأوضح السيسي، أننا من حقنا القلق المشروع حول مفاوضات سد النهضة، ولكن عدالة القضية تطمئنا، وحضارة المصريين قائمة على المياه منذ الآف السنين، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على استمرار التفاوض حتى نصل إلى اتفاق يحقق مصالح مصر.





حجم العمل





وفي هذا الصدد، وجه السيسي، بضرورة تكثيف حجم العمل لزيادة الطاقة الإنتاجية، قائلًا: "خليكم أسود وكل واحد فى موقعه يكون أسد صغير فهنكون أسد كبيرالأسد.. محدش بياكل أكلوا"، مؤكدًا أن بناء الأمم والشعوب ليس بالجيش فقط وإنما بالمصريين جميعا.





محطات معالجة المياه





وأكد الرئيس، أن مصر تعتبر من الدول الأكثر إدارة لاستخدام المياه نتيجة محطات المعالجة المتطورة وتحويلها إلى مياه تستخدم في الزراعة، مضيفًا أن التحديات لن تنتهى لأي أمة وكل دولة ليها تحدياتها ومشاكلها، ولكن تهون بالإجماع والكتلة الشعبية الواعية الفاهمة المستفزة لصالح بلدها والحريصة على أمنها واستقرارها.

الري الحديث





وفيما يخص الرى الحديث، كشف السيسي، عن مبادرة لاستكمال ما تبقى من الأراضي الزراعية باستخدام الري الحديث، مؤكدًا: "بالعمل الجاد ننتهي منها في سنة، وكلنا مع بعض".





حلم التصدير

وفي هذا الصدد، قال الرئيس، "من حقنا نحلم.. وأنا بحلم إننا نصدر بـ 100 مليار جنيه خلال من سنتين إلى 3 سنوات.. وما تحقق خلال الفترة الماضية، خطوة على الطريق وأمامنا مسيرة طويلة لتحقيق ما نحلم به لبلدنا في مجال الصناعة".



