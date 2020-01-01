الإمارات تقدم مساعدات لأكثر من 90 دولة حول العالم خلال أزمة كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:38 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات

أرسلت دولة الإمارات، مساعدت طبية لأكثر من 90 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

 

وقدمت دولة الإمارات المساعدات الطبية، بأكثر من 1144 طناً، حيث أرسلت طائرة تحمل 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، تحتوي على معدات طبية عاجلة.

 

وقالت الإمارات، إن المساعدات سيستفيد منها 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

 

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، سالم راشد العويس: "ترتبط الإمارات بعلاقات تاريخية مع كولومبيا، تميزت بطابع من الصداقة والتوافق والتعاون في مختلف المجالات، في ظل حرص قيادة البلدين على تنميتها وتعزيزها"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

 

وأضاف:" في إطار استمرار جهود الإمارات في المساهمة في تعزيز قدرات القطاع الصحي في كولومبيا فقد تم إرسال طائرة مساعدات طبية ثالثة اليوم إليها، حيث سبق وأن تم إرسال طائرتين تحملان 21 طناً من المساعدات الطبية بالإضافة إلى 200 ألف جهاز فحص كورونا المستجد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استفاد منها نحو 21 ألفا من الكوادر الطبية".

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