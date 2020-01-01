السيسي عن إدارة المنشآت الصناعية: "مفيش دلع.. ونتابع وزن العمالة"

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استمرار العمل بجدية في مختلف الصناعات والمنشأت الصناعية، قائلا: "مفيش هزار ومفيش دلع.. رياضة كل يوم، ويكون هناك متابعة لوزن العمالة، ولياقتهم البدينة".





وأشار "السيسي"، خلال افتتاح مجمع صناعة الغزل والنسيج المتطور بالمدينة الصناعية بالروبيكي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإدارة لأي مصنع يجب أن تكون جادة ومنضبطة، منوها بأن تواصل الإدارة مع العمالة بشكل مستمر جزء من النجاح لأي منشأة.





وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، "العمالة التي يحتاجها المصنع لو 100 عامل ميبقاش 101".





ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي، حيث تأتى افتتاحات اليوم استكمالًا للخطوات الإصلاحية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطن، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مجال الصناعة المصرية، والتى كانت انتصارًا لها وإعادة لريادة مصر في مجال الصناعات الوطنية، هذا بالإضافة إلى العمل على الإسراع في فتح ملف الصناعة المصرية وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهنى وربطها باحتياجات الصناعة، خاصة أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.





وأبرز المعلومات عن المدينة الصناعية بالروبيكي:





- الاهتمام بالبنية التحتية والطرق الإستراتيجية تتبناها الدولة منذ خمس سنوات، وكانت سببا في إحداث طفرة اقتصادية، وثورة تنموية أخذت مصر للعالمية وفتحت أسواق الاستثمار، حيث كانت الحالة التى وصلت إليها الطرق خلال العقود الماضية سببا رئيسيا في خسارة ملايين الجنيهات والأرواح على حد سواء، ولكن اليوم ترى عينك في كل محافظات مصر طرقا حيوية تربط بين المدن والمحافظات على رأسها الطريق الاقليمى وبنها الدولى والروبيكى.



