بسبب فيروس كورونا.. الموت يفجع المطربة شذى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أعلنت الفنانة شذى، وفاة جدها، والد والدتها، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال نشر صورة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"".

وعلقت شذى، على الصورة قائلة:"البقاء والدوام لله، جدي والد أمي في ذمة الله، وفاة جدو بسبب أن هو اتصاب بفيروس كورونا، خدوا بالكم من نفسكم والأهم تاخدوا بالكم من الناس المسنين لأن مناعتهم مبتستحملش ومبيقدروش يقاوموا".

وأضافت:"فضلا وليس أمرًا الدعاء وقراءة الفاتحة له، ربنا يحفظكم جميعا".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"البقاء لله ربنا يرحمه ويحفظ الجميع من هذا الوباء".

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