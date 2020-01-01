محافظ قنا: ضبط 104 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمدينتىّ قوص وقنا‎

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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملات مكبرة على محلات الجزارة بمراكز قوص وقنا نجحت خلالها في ضبط ١٠٤ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.



‫وأضاف الداودي أنه تم خلال هذه الحملات تحرير ١٠ محاضر للمخالفين منها ٥ محاضر بمدينة قوص بإجمالى وزن ٦٥.٥ كجم و٥ محاضر بمدينة قنا بإجمالى وزن ٣٨.٥ وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا انه لن يسمح بأى تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى ووجه محافظ قنا بإستمرار ‬عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.



وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".