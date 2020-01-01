محافظ قنا: ضبط 104 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمدينتىّ قوص وقنا‎

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملات مكبرة على محلات الجزارة بمراكز قوص وقنا نجحت خلالها في ضبط ١٠٤ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

‫وأضاف الداودي أنه تم خلال هذه الحملات تحرير ١٠ محاضر للمخالفين منها ٥ محاضر بمدينة قوص بإجمالى وزن ٦٥.٥ كجم و٥ محاضر بمدينة قنا بإجمالى وزن ٣٨.٥ وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا انه لن يسمح بأى تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى ووجه محافظ قنا بإستمرار ‬عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر محافظ قنا قنا اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة التوقيع مع عمر خربين

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة.. حسام غالي يختار التشكيل المثالي الأفضل فى تاريخ النادى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 12 ساعة

الذهب يتخلى عن مكاسبه بعد صعوده لمستويات قياسية

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 21 ساعة

الصفقة الذهبية تمنح الزمالك فرصة أخيرة

منذ ساعتين

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

أصغر لاعب في الليجا يرد على مقارنته بميسي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

حملات تموينية مكثفة تضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

ضبط منفذ يبيع لحوم مستوردة على أنها بلدي في الغردقة (صور)

ضبط 220 مخالفة خلال حملات تموينية بقنا

حملة استباقية لضبط أسواق اللحوم في كفرالشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

كفر الشيخ: ضبط 2200 عبوة بيطرية و4800 طن علف فاسد (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

06:21 ص

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

11:29 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»